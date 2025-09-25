Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
мужчина читает
мужчина читает
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 19:15

Упражнение, которое мужчины открыли слишком поздно: теперь оно спасает качество жизни

У мужчин упражнения Кегеля улучшают контроль мочевого пузыря и здоровье простаты

Мышцы тазового дна у мужчин играют гораздо более важную роль, чем принято думать. Если женщины чаще слышат о пользе упражнений Кегеля после родов, то у мужчин эти же движения способны помочь справиться с недержанием мочи, укрепить контроль над кишечником, поддержать здоровье простаты и даже улучшить интимную жизнь. Несмотря на то что тема долгое время оставалась "женской", сегодня всё больше врачей и физиотерапевтов рекомендуют мужчинам включать подобные практики в ежедневную рутину.

Почему это важно для мужского здоровья

Тазовое дно — это своеобразный мышечный гамак, поддерживающий мочевой пузырь, кишечник и простату. Оно работает ежедневно, помогая удерживать мочу и стул, контролировать выделение газов и участвуя в половой функции. Ослабление этой области приводит к недержанию, запорам, болям и проблемам с потенцией.

Причины слабости мышц разные: хирургия (в том числе удаление простаты), ожирение, возрастные изменения, хронический кашель, тяжёлые физические нагрузки. Всё это повышает риск дисфункции, но регулярные тренировки помогают вернуть контроль.

Сравнение: мужчины и женщины в тренировках тазового дна

Параметр

Женщины

Мужчины

Основная причина упражнений

Беременность, роды, возрастные изменения

Операции на простате, недержание, возраст

Ключевые эффекты

Контроль мочеиспускания, профилактика опущения органов

Улучшение контроля, восстановление функции, поддержка простаты

Дополнительная польза

Поддержка после менопаузы

Улучшение интимной жизни, профилактика ЭД

Риски при неправильной технике

Повышенное напряжение мышц

Боли и усиление симптомов

Советы шаг за шагом: как выполнять упражнения Кегеля

  1. Перед началом полностью опорожните мочевой пузырь.
  2. Сожмите мышцы, как будто хотите остановить мочеиспускание.
  3. Удерживайте напряжение 5 секунд, затем расслабьтесь на 5 секунд.
  4. Сделайте 10-20 повторов, 3-4 раза в день.
  5. Постепенно усложняйте: тренируйтесь сидя, стоя или во время ходьбы.
  6. Следите за дыханием — задерживать его нельзя.
  7. Избегайте перенапряжения: боль и сильный дискомфорт сигнализируют о том, что нужно остановиться.

Совет: чтобы убедиться, что вы нашли нужные мышцы, попробуйте один раз прервать поток мочи. Но делать это регулярно во время мочеиспускания не стоит — это может навредить.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выполнять слишком много повторов.
    Последствие: чрезмерное напряжение и боли.
    Альтернатива: придерживайтесь умеренного режима — максимум 3-4 подхода в день.
  • Ошибка: тренироваться с полным мочевым пузырём.
    Последствие: риск воспалений мочевых путей.
    Альтернатива: всегда начинать с опорожнения.
  • Ошибка: неправильно задействовать мышцы (например, напрягать пресс или ягодицы вместо таза).
    Последствие: отсутствие эффекта, усиление дискомфорта.
    Альтернатива: потренироваться с физиотерапевтом или использовать биофидбек-тренажёры.

А что если…

А что если мужчина не займётся укреплением тазового дна? Тогда последствия могут быть весьма неприятными: от постоянного подтекания мочи до снижения сексуальной активности и проблем с качеством жизни. С другой стороны, регулярная практика способна не только устранить эти симптомы, но и стать профилактикой будущих проблем.

Плюсы и минусы упражнений Кегеля

Плюсы

Минусы

Улучшают контроль мочевого пузыря и кишечника

При неправильной технике могут усиливать симптомы

Поддерживают здоровье простаты

Требуют регулярности и дисциплины

Повышают качество интимной жизни

Не дают мгновенного результата

Безопасны, не требуют оборудования

Первые улучшения заметны лишь через 1-3 месяца

Можно выполнять где угодно и когда угодно

Некоторым трудно найти правильные мышцы

FAQ

Как выбрать правильную технику?
Лучший способ — почувствовать сжатие при попытке остановить поток мочи. Если не получается, обратитесь к физиотерапевту.

Сколько стоит тренировка?
Бесплатно — упражнения выполняются без оборудования. Для контроля можно приобрести недорогие гаджеты-бесконтактные тренажёры.

Что лучше: таблетки или Кегели?
Таблетки снимают симптомы, а упражнения укрепляют мышцы. Лучший результат достигается при сочетании.

Мифы и правда

  • Миф: упражнения Кегеля нужны только женщинам.
    Правда: они одинаково полезны и мужчинам, и женщинам.
  • Миф: они помогают только при недержании.
    Правда: тренировки улучшают и сексуальную функцию, и здоровье простаты.
  • Миф: результат виден за неделю.
    Правда: первые изменения заметны не раньше чем через 1-2 месяца.

Сон и психология

Интересно, что у мужчин с сильным тазовым дном чаще отмечается лучшее качество сна. Причина проста: меньше ночных пробуждений из-за позывов к мочеиспусканию. А психологически тренировки повышают уверенность в себе и снижают тревожность, связанную с интимным здоровьем.

Три факта о Кегелях

  1. Первоначально методика была создана в 1940-х годах американским гинекологом Арнольдом Кегелем.
  2. Мужчины начали активно использовать упражнения только в 1990-х, когда появились первые исследования о пользе для простаты.
  3. В Японии существуют специализированные клубы, где мужчины выполняют Кегели под контролем тренеров.

Исторический контекст

  • 1940-е — доктор Арнольд Кегель разрабатывает методику для женщин.
  • 1970-е — первые упоминания о применении у мужчин.
  • 1990-е — клинические исследования показывают пользу после операций на простате.
  • Сегодня — Кегели признаны частью физиотерапии для мужчин во всём мире.

