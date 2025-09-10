Йогурт против кефира: какой кисломолочный продукт полезнее утром

Кефир и натуральный йогурт могут стать хорошей альтернативой чаю или кофе на завтрак, но употреблять их нужно правильно. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала интегративный врач-диетолог, клинический нутрициолог и гастроэнтеролог Татьяна Жаровская.

Что выбрать на завтрак

Эксперт пояснила, что кефир нежелательно пить натощак. Его высокая кислотность может вызвать изжогу и неприятные ощущения. Более мягким вариантом станет натуральный йогурт без сахара и добавок — он легче усваивается и не вызывает дискомфорта.

Чем полезны кисломолочные продукты

Оба напитка обладают выраженным пробиотическим эффектом:

содержат полезные микроорганизмы, поддерживающие микрофлору кишечника;

являются источником белка и кальция;

помогают укрепить иммунитет и улучшить пищеварение.

По словам Жаровской, продукты с низкой жирностью содержат больше белка, а с высокой — больше кальция, поэтому выбирать их стоит с учётом индивидуальных потребностей.

Как сочетать для пользы

Чтобы кисломолочные продукты усваивались лучше, врач советует сочетать их с клетчаткой и углеводами:

отрубями,

цельнозерновыми кашами,

орехами,

семенами.

Такая комбинация усиливает пробиотический эффект и делает завтрак более сбалансированным.