Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка ест йогурт
Девушка ест йогурт
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:12

Йогурт против кефира: какой кисломолочный продукт полезнее утром

Диетолог Татьяна Жаровская: кефир натощак может вызвать изжогу

Кефир и натуральный йогурт могут стать хорошей альтернативой чаю или кофе на завтрак, но употреблять их нужно правильно. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала интегративный врач-диетолог, клинический нутрициолог и гастроэнтеролог Татьяна Жаровская.

Что выбрать на завтрак

Эксперт пояснила, что кефир нежелательно пить натощак. Его высокая кислотность может вызвать изжогу и неприятные ощущения. Более мягким вариантом станет натуральный йогурт без сахара и добавок — он легче усваивается и не вызывает дискомфорта.

Чем полезны кисломолочные продукты

Оба напитка обладают выраженным пробиотическим эффектом:

  • содержат полезные микроорганизмы, поддерживающие микрофлору кишечника;

  • являются источником белка и кальция;

  • помогают укрепить иммунитет и улучшить пищеварение.

По словам Жаровской, продукты с низкой жирностью содержат больше белка, а с высокой — больше кальция, поэтому выбирать их стоит с учётом индивидуальных потребностей.

Как сочетать для пользы

Чтобы кисломолочные продукты усваивались лучше, врач советует сочетать их с клетчаткой и углеводами:

  • отрубями,

  • цельнозерновыми кашами,

  • орехами,

  • семенами.

Такая комбинация усиливает пробиотический эффект и делает завтрак более сбалансированным.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Маммолог Магомед Сулиманов назвал первые признаки рака молочной железы сегодня в 10:27

Рак груди всё чаще выявляют у женщин 30+: какие признаки нельзя игнорировать

Маммолог Магомед Сулиманов рассказал, какие изменения в груди могут указывать на рак и почему особенно важно не откладывать визит к врачу.

Читать полностью » Врач Павел Керекеша: ромашка действует как природный антибиотик сегодня в 9:47

Забудьте про сон: вот зачем на самом деле нужен ромашковый чай – секрет древних целителей

Врачи раскрыли неожиданное свойство ромашкового чая: он является природным антибиотиком, подавляет рост микрофлоры и помогает при заболеваниях.

Читать полностью » В Наро-Фоминской больнице прошла лекция о современных методах лечения гипертонии сегодня в 9:24

Артериальное давление остаётся одной из главных угроз для здоровья сердца

В Наро-Фоминской больнице прошла лекция о современных методах диагностики и терапии гипертонии. Врачи обсудили практические подходы и обменялись опытом.

Читать полностью » Врач-сомнолог София Черкасова: ночные кошмары сигнализируют о стрессе и болезнях сегодня в 8:47

Тревожные сны не дают спать: секрет, который скрывает ваш мозг — это повод побеспокоиться

Врач-сомнолог София Черкасова раскрывает связь ночных кошмаров со стрессом и заболеваниями. Узнайте, как режим сна, отказ от гаджетов и физическая активность помогут снизить тревожные сны. Три факта о кошмарах у взрослых и детей.

Читать полностью » Лапа: сон на животе может вызвать боли в спине и нарушить кровообращение сегодня в 8:19

Самая опасная поза для сна: почему живот превращается во врага здоровья

Терапевт Людмила Лапа рассказала, почему сон на животе опасен для позвоночника и мозга, и назвала оптимальное положение для сна.

Читать полностью » Новые персонализированные имплантаты для позвоночника созданы с помощью ИИ — мнение экспертов UC San Diego сегодня в 7:47

Индивидуальные имплантаты вместо универсальных: как пациенты теперь восстанавливаются вдвое быстрее

В Сан-Диего впервые успешно провели операцию на позвоночнике с использованием персонализированного имплантата, созданного ИИ и 3D-печатью. Новаторский подход экспертов UC San Diego открывает новую эру в медицине, сокращая риски и ускоряя восстановление.

Читать полностью » Врач рассказала, какие осложнения вызывает длительный насморк у детей сегодня в 7:16

Когда насморк перестаёт быть безобидным: опасный сигнал для родителей

Педиатр Айгюль Исрафилова объяснила, чем опасен затяжной насморк у детей и почему его нельзя оставлять без внимания.

Читать полностью » Новый мозговой имплант снижает хроническую боль на 50%: прорыв в нейромодуляции сегодня в 6:47

Машинное обучение против боли: как новый имплант меняет правила игры в медицине – сенсационные результаты

Новый мозговой имплант адаптивно реагирует на боль, облегчая жизнь пациентам с хроническими страданиями. Узнайте, как эта нейротехнология меняет медицину и дарит надежду миллионам.

Читать полностью »

Новости
Наука

Ксенотрансплантация почки: генетически модифицированная свинья дарит надежду на будущее
Садоводство

Экологи отмечают пользу компостных ям для переработки отходов и удобрения почвы в Приамурье
Красота и здоровье

Невролог Демьяновская: 20-30 минут сна днём защищают от нейродегенеративных заболеваний
Культура и шоу-бизнес

Анастасия Ширвиндт рассказала о разводе с Михаилом и объяснила причины разрыва
Спорт и фитнес

Фитнес-тренер Ирина Ротач назвала комплекс утренних упражнений вместо кофе
Авто и мото

BMW, Mercedes-Benz и Stellantis назвали планы ЕС по отказу от ДВС к 2035 году нереалистичными
Еда

Торт Медовик по советскому рецепту: медовые коржи и сметанный крем
Туризм

В долине Куа сохранились палеолитические рисунки возрастом более 20 тысяч лет
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet