Йогурт против кефира: какой кисломолочный продукт полезнее утром
Маммолог Магомед Сулиманов рассказал, какие изменения в груди могут указывать на рак и почему особенно важно не откладывать визит к врачу.Читать полностью » сегодня в 9:47
Врачи раскрыли неожиданное свойство ромашкового чая: он является природным антибиотиком, подавляет рост микрофлоры и помогает при заболеваниях.Читать полностью » сегодня в 9:24
В Наро-Фоминской больнице прошла лекция о современных методах диагностики и терапии гипертонии. Врачи обсудили практические подходы и обменялись опытом.Читать полностью » сегодня в 8:47
Врач-сомнолог София Черкасова раскрывает связь ночных кошмаров со стрессом и заболеваниями. Узнайте, как режим сна, отказ от гаджетов и физическая активность помогут снизить тревожные сны. Три факта о кошмарах у взрослых и детей.Читать полностью » сегодня в 8:19
Терапевт Людмила Лапа рассказала, почему сон на животе опасен для позвоночника и мозга, и назвала оптимальное положение для сна.Читать полностью » сегодня в 7:47
В Сан-Диего впервые успешно провели операцию на позвоночнике с использованием персонализированного имплантата, созданного ИИ и 3D-печатью. Новаторский подход экспертов UC San Diego открывает новую эру в медицине, сокращая риски и ускоряя восстановление.Читать полностью » сегодня в 7:16
Педиатр Айгюль Исрафилова объяснила, чем опасен затяжной насморк у детей и почему его нельзя оставлять без внимания.Читать полностью » сегодня в 6:47
Новый мозговой имплант адаптивно реагирует на боль, облегчая жизнь пациентам с хроническими страданиями. Узнайте, как эта нейротехнология меняет медицину и дарит надежду миллионам.Читать полностью »