«Овсяный рай»: суперкоктейль из кефира, овсянки и киви, который очень просто готовится

Кефирный заряд: полезный коктейль из кефира, овсянки и киви

Коктейль из кефира, овсянки и киви — идеальный выбор для здорового завтрака, полдника или лёгкого перекуса. Этот вкусный и питательный напиток готовится очень просто.

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