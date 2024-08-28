«Овсяный рай»: суперкоктейль из кефира, овсянки и киви, который очень просто готовится

Коктейль из кефира, овсянки и киви — идеальный выбор для здорового завтрака, полдника или лёгкого перекуса. Этот вкусный и питательный напиток готовится очень просто.
Ингредиенты (на 1 порцию):
- кефир 2,5% жирности — 200 мл;
- овсяные хлопья — 40 г;
- мёд — 1 чайная ложка;
- киви — 1 штука.
Приготовление:
- Замочите овсянку в кефире на 3-5 минут.
- Очистите киви от кожуры и разрежьте его пополам.
- Поместите киви в блендер, добавьте кефир с овсянкой и мёд.
- Взбейте ингредиенты на высокой скорости до получения однородной массы.
- Налейте готовый коктейль в стакан и дайте ему настояться 5 минут перед употреблением.
- При желании добавьте щепотку корицы перед подачей.
Фото: commons.wikimedia.org/ Theo Crazzolara (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)
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