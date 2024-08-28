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Кефирный заряд: полезный коктейль из кефира, овсянки и киви
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  • Опубликована сегодня в 3:04

«Овсяный рай»: суперкоктейль из кефира, овсянки и киви, который очень просто готовится

Кефирный заряд: полезный коктейль из кефира, овсянки и киви

Коктейль из кефира, овсянки и киви — идеальный выбор для здорового завтрака, полдника или лёгкого перекуса. Этот вкусный и питательный напиток готовится очень просто.

Ингредиенты (на 1 порцию):

  • кефир 2,5% жирности — 200 мл;
  • овсяные хлопья — 40 г;
  • мёд — 1 чайная ложка;
  • киви — 1 штука.

Приготовление:

  1. Замочите овсянку в кефире на 3-5 минут.
  2. Очистите киви от кожуры и разрежьте его пополам.
  3. Поместите киви в блендер, добавьте кефир с овсянкой и мёд.
  4. Взбейте ингредиенты на высокой скорости до получения однородной массы.
  5. Налейте готовый коктейль в стакан и дайте ему настояться 5 минут перед употреблением.
  6. При желании добавьте щепотку корицы перед подачей.

Фото: commons.wikimedia.org/ Theo Crazzolara (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)

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