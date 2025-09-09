Один продукт замедляет старение, другой помогает держать вес под контролем

Кефир и йогурт — два самых популярных кисломолочных продукта, которые часто считают взаимозаменяемыми. На самом деле у них разный состав, вкус и воздействие на организм.

Как делают кефир и йогурт

Кефир создают на основе особых грибков — это симбиоз бактерий и дрожжей. В молоко добавляют закваску и оставляют на 12-36 часов. В итоге в кефире оказывается до 50-60 штаммов микроорганизмов, включая дрожжи.

Йогурт готовят иначе: молоко сначала нагревают и охлаждают, затем добавляют бактерии Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus. В классическом йогурте обычно 2-3 штамма, но некоторые производители добавляют дополнительные пробиотики.

Питательная ценность

Оба напитка содержат белок, кальций, калий, фосфор и витамины группы B.

• Кефир менее калориен: примерно 104 ккал на чашку, 9 г белка, 2 г жира.

• Йогурт с классическим составом питательнее: около 195 ккал, 10 г белка, 11 г жира.

При этом кефир обычно содержит меньше сахара. В сладких йогуртах количество добавленного сахара может превышать нормы, рекомендованные ВОЗ.

Чем полезен кефир

• Снижает воспалительные процессы и подавляет рост вредных бактерий, включая E. coli и H. pylori.

• Обеспечивает кальций, витамин D и фосфор, что полезно для костей.

• Может улучшать показатели при диабете 2-го типа: снижает уровень глюкозы и инсулина натощак.

• Антиоксидантные свойства помогают бороться со свободными радикалами и замедлять процессы старения.

Чем полезен йогурт

• Некоторые исследования связывают его регулярное употребление со снижением риска колоректального рака.

• Йогурт может помогать в профилактике гипертонии у здоровых людей.

• Поддерживает контроль веса: ежедневная порция ассоциируется с более низким риском ожирения.

• Обладает антиоксидантной активностью, хотя и менее выраженной, чем у кефира.

Общие эффекты

Оба продукта содержат пробиотики, которые:

• улучшают работу кишечника и помогают при синдроме раздражённого кишечника, диарее и запорах;

• поддерживают иммунную систему;

• облегчают переваривание лактозы.

По данным EFSA, йогурт с живыми культурами официально признан продуктом, который помогает людям с дефицитом лактазы. Кефир также улучшает переносимость молочных продуктов.

Возможные побочные эффекты

Кефир и йогурт подходят большинству людей, но у некоторых могут вызвать газообразование или лёгкий дискомфорт в начале. Лучше вводить их постепенно и наблюдать за реакцией организма.

Итог

И кефир, и йогурт полезны, но акценты разные. Кефир содержит больше штаммов бактерий, легче усваивается при непереносимости лактозы и может быть особенно полезен для иммунитета и костей. Йогурт — более питательный, помогает контролировать вес и ассоциируется с меньшими рисками гипертонии и колоректального рака. Лучший выбор — натуральные варианты без сахара и ароматизаторов.