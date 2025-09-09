Напиток горцев против европейского фаворита: что выберут ваши бактерии для идеального микробиома

Молочные продукты прочно закрепились в рационе россиян, однако даже среди самых привычных из них — кефира и йогурта — часто возникает выбор. Несмотря на схожий состав, у каждого есть свои плюсы и минусы.

Польза и возможные риски

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов отметил, что оба продукта несут ценность для здоровья, но многое зависит от качества и количества потребления.

"В кефире и йогуртах одинаково содержатся полезные для человека кисломолочные микроорганизмы. Конечно, процесс приготовления немного отличается, но с точки зрения потребителя это очень близкие и полезные продукты", — пояснил Кабанов.

Эксперт добавил, что вопрос о пользе молочных продуктов часто упирается в проблему антибиотиков, следы которых могут сохраняться в сырье. При злоупотреблении продуктами этот фактор может сыграть отрицательную роль.

Вкус и воздействие на организм

Хотя кефир и йогурт похожи по составу, их воздействие на организм различается. Кефир имеет более выраженную кислотность, и при ежедневном употреблении способен повышать кислотность желудочного сока. Поэтому его рекомендуют пить не чаще одного раза в неделю.

Йогурт мягче по вкусу, но магазинные варианты часто содержат добавленный сахар, что снижает пользу. Домашний йогурт без подсластителей, приготовленный из пастеризованного молока и закваски, станет более полезной альтернативой.

Что выбрать для здоровья

Если рассматривать продукты с практической точки зрения, йогурт оказывается более универсальным. Его легко приготовить дома, и он может стать заменителем сметаны в салатах или соусах. Это поможет снизить жирность блюд и сделать их полезнее.

Кефир же сложнее готовить самостоятельно, однако при умеренном потреблении (1-2 раза в неделю по 200-300 мл) он способен поддерживать микробиом кишечника, улучшать пищеварение и снабжать организм кальцием и белком.

Оптимальное потребление

Специалисты сходятся во мнении, что и кефир, и йогурт полезны только при умеренном употреблении. Злоупотребление кисломолочными продуктами способно вызвать дискомфорт в желудке и нарушить кислотно-щелочной баланс.

Лучшее решение — чередовать эти продукты, отдавая предпочтение натуральным вариантам без сахара и ароматизаторов.

Три интересных факта