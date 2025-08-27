Маринад, который перевернет ваше представление о шашлыке: что знают шеф-повара

Вы когда-нибудь пробовали шашлык из свинины, маринованный на кефире? Это блюдо не только удивительно вкусное, но и невероятно сочное. Благодаря кефирному маринаду мясо становится мягким и нежным, а его аромат просто завораживает. Давайте разберемся, как приготовить этот деликатес!

Ингредиенты

Свинина — 2000 г

Кефир — 500 г

Лук — 3 шт.

Зелень (по вкусу)

Соль (по вкусу)

Молотый черный перец (по вкусу)

Пошаговое приготовление

Для идеального шашлыка лучше всего использовать свиную шею. Это мясо обладает оптимальной жирностью и мягкостью. Промойте свинину под холодной водой и обсушите бумажными полотенцами. Лук и зелень также следует промыть.

Нарежьте свинину на кусочки среднего размера. Учтите, что слишком крупные куски могут не прожариться, а маленькие — высохнуть. Поместите мясо в глубокую миску и добавьте молотый черный перец, соль и, если есть, приправу для шашлыка. Хорошо перемешайте все ингредиенты.

Нарежьте лук кольцами, а зелень — крупно. На дно большой миски выложите слой лука и немного зелени, предварительно помяв петрушку, чтобы она пустила сок. Выкладывайте кусочки свинины в миску слоями, чередуя их с луком и зеленью. После последнего слоя мяса аккуратно влейте кефир, равномерно распределяя его по всем слоям.

Накройте миску пленкой или крышкой и отправьте в холодильник на несколько часов. Рекомендуется мариновать мясо не менее 5-6 часов. Разожгите мангал. Когда угли будут готовы, достаньте мясо из холодильника и хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт маринадом.

Нанижите свинину на шампуры, убирая лук и зелень, чтобы они не подгорали во время жарки. Выложите шашлык на угли и следите за ним, чтобы он не подгорел. Через пару минут, когда мясо подрумянится, уберите часть углей в сторону и готовьте на слабом жаре.

Проверьте готовность шашлыка, сделав надрез на самом крупном куске. Если выделяется прозрачный сок, значит, шашлык готов! Подавайте шашлык горячим, пока он не остыл.