Оладьи из творога
Оладьи из творога
Главная / Еда
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:38

Удивительная пышность без дрожжей: почему кефирные оладьи удивляют даже скептиков

Оладьи на кефире готовят под крышкой по 3–4 минуты с каждой стороны

Аромат свежеприготовленных оладий на кефире всегда вызывает ощущение уюта. Они ассоциируются с воскресным завтраком в кругу семьи, с бабушкиной кухней и с детством. Пышные и мягкие, они просты в приготовлении, но при этом способны подарить массу удовольствия.

Краткий экскурс в историю

Первые упоминания о лепёшках из густого теста относятся к XVI веку. Считается, что слово "оладьи" произошло от греческого "эладион", то есть "приготовленный в масле". Блюдо быстро стало любимым у славян, а людей, особенно ценивших его, называли "оладышниками". Для жарки использовалась специальная посуда — "ладка".

Со временем появилось множество вариантов рецепта. В качестве основы брали кислое молоко, простоквашу, сметану, но именно кефир стал главным продуктом, который обеспечивает неповторимую пышность.

Почему именно кефир

Кефирная основа идеально подходит для этого теста. Кислая среда взаимодействует с содой, в результате выделяется углекислый газ. Пузырьки газа насыщают тесто воздухом, благодаря чему оладьи поднимаются и становятся пористыми.

Преимущества кефирных оладий:

  • ингредиенты всегда под рукой;
  • процесс приготовления занимает около получаса;
  • можно варьировать вкус, добавляя наполнители;
  • старый кефир используется максимально эффективно.

Классический рецепт

Для приготовления пышных оладий понадобятся:

  • кефир — 500 мл (комнатной температуры или слегка подогретый);

  • мука — 400 г (просеянная);

  • яйца — 2 шт.;

  • сахар — 2-3 ст. ложки;

  • соль — ½ ч. ложки;

  • сода — ½ ч. ложки;

  • растительное масло — для жарки.

Пошаговый процесс

  1. Подготовьте ингредиенты: кефир должен быть тёплым, мука — обязательно просеянной.

  2. Смешайте яйца, сахар и соль до однородности, добавьте кефир.

  3. Введите муку постепенно, не добиваясь идеально гладкого теста — мелкие комочки обеспечат пышность. Консистенция должна напоминать густую сметану.

  4. Добавьте соду и оставьте тесто на 15-20 минут.

  5. Разогрейте сковороду с маслом. Набирайте тесто аккуратно, только с верхнего слоя, и выкладывайте ложкой.

  6. Жарьте под крышкой по 3-4 минуты с каждой стороны на среднем огне.

Секреты успеха

Чтобы оладьи всегда получались воздушными:

  • используйте кефир комнатной температуры;

  • не перемешивайте тесто после выстаивания;

  • соблюдайте средний уровень огня при жарке;

  • всегда просеивайте муку.

Если тесто слишком жидкое — оладьи будут тонкими, если слишком густое — останутся сырыми внутри.

Вариации рецептов

Оладьи можно готовить не только классическими. Попробуйте добавить:

  • яблоки и корицу для нежного вкуса;

  • бананы — для сладости без лишнего сахара;

  • тёртую тыкву — для яркого цвета и пользы;

  • ягоды — для лёгкой кислинки;

  • сыр и зелень — для солёного варианта.

Калорийность

На 100 г готового блюда приходится примерно 323 ккал, 8,8 г белков, 4,8 г жиров и 61,9 г углеводов. Калорийность зависит от количества сахара и дополнительных ингредиентов.

Подача

Оладьи лучше всего подавать горячими. К ним отлично подходят:

  • сметана, варенье или мёд;

  • сгущённое молоко;

  • свежие ягоды или фрукты.

Напитки можно выбирать любые — чай, кофе, какао или молоко.

А что если…

Если заменить часть пшеничной муки на овсяную или кукурузную, вкус получится новым и необычным. А использование йогурта вместо кефира сделает текстуру ещё более нежной.

