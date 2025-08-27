Экономия времени и сил: лучший способ порадовать семью домашними маффинами
Попробуйте этот простой рецепт на кефире — мягкие, воздушные, с нежнейшей текстурой. Идеальная основа для экспериментов: добавляйте ягоды, шоколад, орехи — всё, что душа пожелает!
Ингредиенты
- Пшеничная мука — 250 г
- Яйца куриные — 3 шт.
- Сахар — 150 г
- Сливочное масло — 125 г
- Кефир — 250 мл
- Разрыхлитель — 2 ч. л.
- Соль — щепотка
- Сахарная пудра — для украшения
Пошаговое приготовление
Достаньте яйца и кефир из холодильника за час до готовки — они должны быть комнатной температуры. Нарежьте масло кусочками и растопите. Разогрейте духовку до 180°C. Взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли до пышной светлой пены.
Просейте муку, смешайте с разрыхлителем. Остывшее масло добавьте к яичной смеси, перемешайте. Влейте кефир. Постепенно вводите муку, аккуратно вымешивая тесто. Оно должно напоминать густую сметану. Дайте постоять 10 минут.
Разложите тесто по формам на 3/4. Выпекайте 30-35 минут до золотистого цвета.
Совет
- Не открывайте духовку первые 20 минут — тесто может осесть.
- Готовые маффины посыпьте сахарной пудрой и подавайте к чаю.
