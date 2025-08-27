Экономия времени и сил: лучший способ порадовать семью домашними маффинами

Попробуйте этот простой рецепт на кефире — мягкие, воздушные, с нежнейшей текстурой. Идеальная основа для экспериментов: добавляйте ягоды, шоколад, орехи — всё, что душа пожелает!

Ингредиенты

Пшеничная мука — 250 г

Яйца куриные — 3 шт.

Сахар — 150 г

Сливочное масло — 125 г

Кефир — 250 мл

Разрыхлитель — 2 ч. л.

Соль — щепотка

Сахарная пудра — для украшения

Пошаговое приготовление

Достаньте яйца и кефир из холодильника за час до готовки — они должны быть комнатной температуры. Нарежьте масло кусочками и растопите. Разогрейте духовку до 180°C. Взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли до пышной светлой пены.

Просейте муку, смешайте с разрыхлителем. Остывшее масло добавьте к яичной смеси, перемешайте. Влейте кефир. Постепенно вводите муку, аккуратно вымешивая тесто. Оно должно напоминать густую сметану. Дайте постоять 10 минут.

Разложите тесто по формам на 3/4. Выпекайте 30-35 минут до золотистого цвета.

Совет