© flickr.com by Korona Lacasse is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 6:45

Экономия времени и сил: лучший способ порадовать семью домашними маффинами

Приготовление маффинов на кефире: рекомендации по выбору ингредиентов и техники

Попробуйте этот простой рецепт на кефире — мягкие, воздушные, с нежнейшей текстурой. Идеальная основа для экспериментов: добавляйте ягоды, шоколад, орехи — всё, что душа пожелает!

Ингредиенты

  • Пшеничная мука — 250 г
  • Яйца куриные — 3 шт.
  • Сахар — 150 г
  • Сливочное масло — 125 г
  • Кефир — 250 мл
  • Разрыхлитель — 2 ч. л.
  • Соль — щепотка
  • Сахарная пудра — для украшения

Пошаговое приготовление

Достаньте яйца и кефир из холодильника за час до готовки — они должны быть комнатной температуры. Нарежьте масло кусочками и растопите. Разогрейте духовку до 180°C. Взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли до пышной светлой пены.

Просейте муку, смешайте с разрыхлителем. Остывшее масло добавьте к яичной смеси, перемешайте. Влейте кефир. Постепенно вводите муку, аккуратно вымешивая тесто. Оно должно напоминать густую сметану. Дайте постоять 10 минут.

Разложите тесто по формам на 3/4. Выпекайте 30-35 минут до золотистого цвета.

Совет

  • Не открывайте духовку первые 20 минут — тесто может осесть.
  • Готовые маффины посыпьте сахарной пудрой и подавайте к чаю.

