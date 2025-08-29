Пышные пирожки без дрожжей: это простое кефирное тесто удивляет лёгкостью
Если вы хотите приготовить пирожки быстро и без лишних хлопот, то тесто на кефире — идеальный вариант. Оно не требует дрожжей, при этом получается лёгким, воздушным и отлично поднимается в духовке. Работать с таким тестом удобно: оно не липнет к рукам, легко раскатывается и подходит даже начинающим хозяйкам.
Универсальное кефирное тесто для духовки
Основное отличие этого варианта в том, что в составе много растительного масла и используется разрыхлитель. Именно поэтому пирожки при выпекании приобретают красивую золотистую корочку и остаются мягкими. Из указанного количества ингредиентов получается около 16 крупных пирожков.
Что понадобится
- мука — 400 г;
- кефир — 250 мл;
- растительное масло — 120 мл;
- разрыхлитель — 10 г (1 пакетик);
- сахар — 2 ч. л.;
- соль — 1 ч. л.
Для начинки
- картофель — 550 г;
- мясной фарш — 200 г;
- репчатый лук — 1 шт.;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- сметана — 1 ст. л.;
- соль и перец — по вкусу.
Для смазки
- яйцо куриное — 1 шт.
Пошаговое приготовление
Сначала замешивают тесто: кефир смешивают с маслом, солью и сахаром, затем постепенно добавляют муку с разрыхлителем. Масло делает массу пластичной и нежной. Тесто замешивают сначала ложкой, затем рукой. Оно должно получиться эластичным и не липнуть. После этого его оставляют на 30 минут — за это время готовится начинка.
Картофель варят до готовности, разминают с ложкой сметаны, добавляют обжаренный фарш с луком. Начинка выходит сытной и ароматной, а сочетание картошки со сметаной придаёт лёгкий сливочный вкус.
Готовое тесто делят на 16 частей, раскатывают, кладут по паре ложек начинки и тщательно защипывают края. Заготовки перекладывают на противень, смазывают яйцом и выпекают при 180 °С около 25 минут. В итоге получаются пышные румяные пирожки с тонким тестом и большим количеством начинки.
Важные нюансы
- Муку для раскатки использовать не нужно — тесто не липнет.
- При выпекании пирожки заметно увеличиваются в размере, поэтому лучше размещать их в 2 захода.
- Готовое изделие получается с хрустящей, но тонкой корочкой и мягкой серединой.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru