Выгул собаки
Евгений Сорокин Опубликована вчера в 23:13

Правление против хозяина: садовое товарищество проиграло битву за собак

Верховный суд: в законе нет ограничений по числу собак на даче, важны санитарные нормы

История со столичным садовым товариществом наглядно показала, что в вопросе содержания животных на дачных участках решающую роль играет не количество питомцев, а соблюдение санитарных и ветеринарных норм.

Суть конфликта

Житель Москвы приобрёл четыре участка в садовом товариществе и вместо традиционного сада оборудовал на них вольеры для собак. Правление ТСН посчитало это нарушением целевого использования земли и обратилось в суд.

Позиция кассационного суда

Второй кассационный суд общей юрисдикции встал на сторону владельца животных. Судьи отметили, что сам факт содержания собак не может рассматриваться как нецелевое использование участка.

"Сам по себе факт содержания ответчиком на принадлежащих ему земельных участках собак в специально организованном вольере не свидетельствует о нецелевом использовании земельного участка", — разъяснили в кассационном суде.

При этом в законе отсутствует норма, которая ограничивает максимальное количество собак. Владельцу важно лишь обеспечить питомцам достойные условия и соблюдать установленные санитарные, экологические и ветеринарные правила.

Что остаётся проверить

Теперь дело вернули на новое рассмотрение в нижестоящие инстанции. Суду предстоит выяснить, не нарушают ли вольеры и содержание животных санитарно-ветеринарные нормы. Если такие нарушения будут доказаны, хозяину могут грозить штрафы и предписания.

Нарушения и практика

По данным Судебного департамента при Верховном суде, в 2024 году 145 физических и юридических лиц уже были наказаны за нарушение ветеринарно-санитарных правил. Это показывает, что формальных ограничений по числу собак нет, но ответственность за соблюдение правил несёт именно владелец.

Таким образом, содержать собак на садовом участке закон не запрещает, но при условии, что это не наносит ущерба соседям, экологии и санитарному состоянию территории.

