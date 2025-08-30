Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Кот лезет на стол
Кот лезет на стол
© freepik.com is licensed under public domain
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 20:12

Кошка лазает по столу? Это не мило, а опасно для здоровья семьи — вот как это исправить

Запахи цитрусовых и шумовые ловушки помогают удержать кошку от стола

Кошки обожают высокие поверхности — так они чувствуют себя в безопасности и контролируют территорию. Но когда речь заходит о кухонном столе или рабочей поверхности, ситуация перестаёт быть милой: еда, гигиена и порядок оказываются под угрозой. Наказать кошку или накричать бесполезно — она всё равно прыгнет на стол, когда вас не будет рядом. Зато есть несколько умных приёмов, которые могут сработать.

1. Используйте "шумовую ловушку"

Поставьте на край стола пустые жестяные банки, наполненные монетами и заклеенные скотчем. Когда кошка запрыгнет, банки упадут и издадут громкий звук. После пары таких попыток питомец может навсегда отказаться от идеи исследовать поверхность.

2. Двусторонний скотч

Кошки терпеть не могут, когда к лапам что-то прилипает. Наклейте полоски скотча на край столешницы. Неприятные ощущения быстро отобьют желание прыгать на стол.

3. Дайте альтернативу

Предложите кошке собственные "точки обзора": когтеточки-домики, настенные полки или специальное кресло. Иногда кладите туда угощение и хвалите питомца, когда он выбирает своё место. Так он свяжет альтернативу с положительными эмоциями.

4. Содержите стол в идеальной чистоте

Если на поверхности нет запахов еды, крошек и грязной посуды, интерес кошки резко снижается. Привычка протирать столешницу после каждого приёма пищи поможет избавиться от "соблазнов".

5. Используйте запахи-репелленты

Цитрусовые — одни из самых неприятных ароматов для кошек. Разложите на столе корки апельсина, лимона или грейпфрута. Это простой и безопасный способ отвадить питомца от нежелательных мест.

Чтобы кошка перестала лазить по кухонному столу, нужно сочетать несколько методов: убрать причины интереса, создать альтернативные зоны и использовать лёгкие "раздражители". Главное — не ругать питомца, а мягко перенаправлять его поведение.

