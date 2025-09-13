Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:07

Бананы любят прохладу и свободу: как продлить жизнь любимому фрукту

Специалисты рассказали, как продлить свежесть бананов дома

Бананы — один из самых популярных фруктов, но у них есть существенный минус: срок хранения очень короткий. Купленная связка может почернеть уже через пару дней, а мякоть быстро становится мягкой и невкусной. Хорошая новость в том, что есть несколько простых способов продлить их свежесть хотя бы на несколько дней.

1. Правильное место для хранения

Бананы не любят тепло и солнечный свет. Чем выше температура, тем активнее развиваются микроорганизмы, ускоряющие порчу. Поэтому не стоит держать фрукты на подоконнике или рядом с плитой. Лучше выбрать сухое и прохладное место — шкаф, кладовку или стол, подальше от источников тепла. Оптимальная температура хранения — около 12 °C, но и просто прохладная зона дома уже даст результат.

Когда банан полностью дозреет, его можно переложить в холодильник. Холод замедлит процесс созревания, и фрукт сохранится дольше. Правда, кожура быстро потемнеет — это естественно и не влияет на вкус и качество мякоти. Главное — не класть в холодильник недозрелые плоды, иначе они потеряют вкус и станут "ватными".

2. Защита от этилена

Бананы выделяют газ этилен, который ускоряет созревание. Больше всего его выходит через плодоножку, поэтому специалисты советуют оборачивать её пищевой плёнкой или фольгой. Такой приём задерживает газ и помогает выиграть 1-2 дня свежести.

Также важно держать бананы подальше от других фруктов и овощей, которые активно выделяют этилен: яблок, груш, киви, персиков, авокадо, томатов. Если хранить их вместе, процесс порчи пойдёт гораздо быстрее.

3. Хранение "на весу"

Мягкие тёмные пятна на бананах появляются не только из-за созревания, но и от давления. Когда плоды лежат в миске или на столе, они давят друг на друга, и в местах соприкосновения образуются повреждения. Решение простое — подвесить бананы на специальный крючок или подставку. Так они меньше мнутся, равномернее дозревают и дольше остаются пригодными для еды.

К тому же подвешивание улучшает циркуляцию воздуха, что помогает рассеивать этилен. В закрытых контейнерах или пакетах газ скапливается и делает плоды мягкими за считанные дни, а вот в открытом пространстве процесс идёт значительно медленнее.

Итог

Чтобы бананы радовали свежестью подольше, храните их в прохладном месте, оборачивайте плодоножки и подвешивайте в открытом пространстве. Эти простые шаги помогут продлить срок их жизни и сократить количество выброшенных плодов.

