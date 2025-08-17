Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кедровые орехи
Кедровые орехи
© commons.wikimedia.org by Katpjotr is licensed under public domain
Главная / Сибирский федеральный округ
Алла Малькова Опубликована сегодня в 17:19

Золото тайги под охраной: как в Кузбассе защищают кедры от варварского сбора

В Кузбассе официально стартовал сезон сбора кедрового ореха

С 15 августа в Кемеровской области официально разрешён сбор кедрового ореха — традиционного дара сибирской тайги. Дата выбрана не случайно: к этому времени шишки полностью созревают и начинают опадать при сильном ветре, что соответствует древним традициям коренных народов.

Однако сезон открывается под строгим контролем властей. Как пояснил глава областного департамента лесного комплекса Евгений Бойко, заготовителям запрещено: повреждать деревья (рубить или срезать ветви); оставлять в лесу временные постройки; использовать методы, препятствующие естественному воспроизводству кедра.

Особую тревогу у экологов вызывает хищнический сбор, который ослабляет деревья и делает их уязвимыми перед инвазивным короедом — опасным вредителем, завезённым из Европы. Поражённые жуком кедры гибнут за один сезон.

Для защиты ценных лесов Кузбасс разработал уникальные меры: выращивание сеянцев кедра в питомниках (уже 80 тыс. га новых посадок); запрет на вырубку в лесах, где кедр составляет более 30% насаждений; жёсткие штрафы для нарушителей — до 30 тыс. руб. для юрлиц с конфискацией орудий сбора.

Несмотря на строгие правила, большинство сборщиков соблюдают закон. По данным властей, за сезон выявляют не более 20 нарушителей. В этом году особое внимание уделят борьбе с недобросовестными предпринимателями, которые нанимают "чёрных" заготовителей под видом частных лиц.

Кедровые леса занимают 6% лесного фонда региона и требуют особой защиты как важнейший экологический и экономический ресурс Сибири, отмечают местные специалисты.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Регионы Сибири зарегистрируют бренд сегодня в 13:15

Единый сибирский бренд откроет новые рынки

Межрегиональная ассоциация "Сибирское соглашение" начала процесс регистрации в Китае торговой марки "Большая Сибирь". По словам председателя исполкома ассоциации Геннадия Гусельникова, это позволит предприятиям из сибирских регионов выходить на рынок под единым брендом. Заявка уже прошла первичную проверку на соответствие китайскому законодательству.

Читать полностью » МЧС локализовало степные пожары в Каа-Хемском и Кызылском районах Тувы сегодня в 7:39

Огненная угроза Туве: как спасают чабанские стоянки и курорт Чедер

В Республике Тыва продолжаются работы по ликвидации степных пожаров в Каа-Хемском и Кызылском районах. На месте происшествий работают оперативные группы МЧС, представители местных властей и добровольные пожарные команды. Их главная задача — не допустить распространения огня на чабанские стоянки и территорию курорта Чедер.

Читать полностью » Сибирские ученые создают цифровую летопись Енисейской губернии сегодня в 6:11

От пергамента к цифре: как оживают архивы сибирских губернаторов

В Сибирском федеральном университете (СФУ) реализуется масштабный проект по переводу в цифровой формат уникальных исторических документов XVIII-XIX веков. Специалисты работают с архивами Енисейской губернии, которая существовала в 1822–1925 годах на территории современного Красноярского края и Хакасии. Уже обработала 42 губернаторских отчета из 81.

Читать полностью » С 1 сентября в Новосибирской области вступают в силу новые правила для водителей сегодня в 1:52

ГИБДД усиливает контроль: главные изменения ПДД осенью 2025 года

Осенний сезон принесет автомобилистам Новосибирской области серьезные изменения в правилах дорожного движения. Реформа затронет различные сферы — от медицинских требований к водителям до технического перевооружения дорожных инспекторов. Особенно ужесточатся процедуры проверки на состояние опьянения.

Читать полностью » В Новосибирской области задержаны двое подростков за попытку диверсии на железной дороге сегодня в 0:48

В Сибири школьники попали в сети вербовщиков для теракта

В Каргатском районе Новосибирской области правоохранительные органы задержали двух подростков, подозреваемых в подготовке диверсии на железнодорожной инфраструктуре. По данным транспортного управления МВД по Сибирскому федеральному округу, 14-летний и 15-летний школьники попытались вывести из строя оборудование, следуя указаниям неизвестного куратора.

Читать полностью » В Бердске губернатор проверил, как модернизируют систему здравоохранения 15.08.2025 в 23:24

Новые поликлиники и сосудистый центр: как преобразится медицина сибирского города

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе рабочей поездки в Бердск проверил ход модернизации местной системы здравоохранения. Вместе с председателем Законодательного собрания Андреем Шимкивым они посетили Бердскую центральную городскую больницу, где оценили результаты уже проведенных работ и обсудили планы дальнейшего развития.

Читать полностью » Новосибирские ученые разработали вегетарианский гематоген с полезными свойствами 15.08.2025 в 21:49

Без крови, но с пользой: как сибирские ученые создали гематоген для вегетарианцев

В Новосибирске представили уникальную разработку — гематоген для вегетарианцев, сохраняющий все полезные свойства традиционного продукта. Специалисты Новосибирского государственного аграрного университета нашли способ заменить животные компоненты растительными аналогами без потери эффективности.

Читать полностью » Сильные ливни вызвали масштабные подтопления в Красноярском крае 14.08.2025 в 23:41

Вода пришла неожиданно: как стихия оставила сотни дачников без имущества

Продолжительные дожди, не прекращавшиеся почти сутки, привели к серьезным подтоплениям в Красноярском крае. Стихийное бедствие затронуло три муниципальных образования, где водой затопило более 400 дачных участков. Особенно тяжелая ситуация сложилась в окрестностях Железногорска.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Учёные выявили признаки каннибализма у древних жителей Атапуэрки
Авто и мото

Автостат: 15 моделей заняли 54% рынка новых автомобилей в России в 2025 году
ПФО

110-летнюю пенсионерку нашли живой после трёх дней поисков в нижегородском лесу
Спорт и фитнес

Физиотерапевт Зак Рэй назвал комплекс упражнений для зимних видов спорта
Садоводство

Петрушка сохраняет вкус до полугода при заморозке в масле
Еда

Разогрев овощей, молочных и мясных продуктов в СВЧ снижает их пользу и может быть вреден
ДФО

В Якутии продолжают тушить четыре лесных пожара в труднодоступных районах
Наука и технологии

BAS подтвердила: найденные в Антарктиде останки принадлежат участнику экспедиции 1959 года
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru