Золото тайги под охраной: как в Кузбассе защищают кедры от варварского сбора

С 15 августа в Кемеровской области официально разрешён сбор кедрового ореха — традиционного дара сибирской тайги. Дата выбрана не случайно: к этому времени шишки полностью созревают и начинают опадать при сильном ветре, что соответствует древним традициям коренных народов.

Однако сезон открывается под строгим контролем властей. Как пояснил глава областного департамента лесного комплекса Евгений Бойко, заготовителям запрещено: повреждать деревья (рубить или срезать ветви); оставлять в лесу временные постройки; использовать методы, препятствующие естественному воспроизводству кедра.

Особую тревогу у экологов вызывает хищнический сбор, который ослабляет деревья и делает их уязвимыми перед инвазивным короедом — опасным вредителем, завезённым из Европы. Поражённые жуком кедры гибнут за один сезон.

Для защиты ценных лесов Кузбасс разработал уникальные меры: выращивание сеянцев кедра в питомниках (уже 80 тыс. га новых посадок); запрет на вырубку в лесах, где кедр составляет более 30% насаждений; жёсткие штрафы для нарушителей — до 30 тыс. руб. для юрлиц с конфискацией орудий сбора.

Несмотря на строгие правила, большинство сборщиков соблюдают закон. По данным властей, за сезон выявляют не более 20 нарушителей. В этом году особое внимание уделят борьбе с недобросовестными предпринимателями, которые нанимают "чёрных" заготовителей под видом частных лиц.

Кедровые леса занимают 6% лесного фонда региона и требуют особой защиты как важнейший экологический и экономический ресурс Сибири, отмечают местные специалисты.