Салат с киви
© freepik.com is licensed under public domain
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:24

Кажется просто перекусом — а на деле запускает целую цепочку процессов

Киви обеспечивает суточную норму витамина C при низкой калорийности — Neurology

Киви давно перестал быть экзотикой и всё чаще воспринимается как часть здорового рациона. При этом его влияние на организм выходит далеко за рамки простой витаминной добавки. Об этом сообщает издание Neurology, анализируя данные клинических и обзорных исследований, посвящённых питательной ценности фрукта.

Питательная плотность без лишних калорий

Киви сочетает низкую калорийность и высокую концентрацию полезных веществ. В одном плоде среднего размера содержится около 40-50 ккал, при этом он обеспечивает организм витаминами, минералами и пищевыми волокнами без значительной сахарной нагрузки.

Ключевым компонентом считается витамин C. Уже 100 г свежей мякоти покрывают большую часть суточной потребности. Клинические данные показывают, что витамин C из киви хорошо усваивается, поэтому фрукт рассматривают как полноценную пищевую альтернативу витаминным добавкам.

Витамины и минералы в составе

По данным Neurology, в киви также присутствуют витамины E и K. Витамин E участвует в защите клеток от окислительного стресса и поддерживает иммунную систему. Витамин K играет роль в процессах, связанных со свёртыванием крови и здоровьем костной ткани.

Минеральный состав включает калий, необходимый для нормальной работы мышц и нервной системы, а также медь и фолиевую кислоту. Эти элементы участвуют в обновлении тканей и поддержании обменных процессов.

Антиоксидантный потенциал

Киви содержит несколько групп антиоксидантов, включая каротиноиды и полифенолы. Их действие основано на совместном эффекте разных соединений, которые помогают клеткам противостоять повреждению свободными радикалами.

Рационы с высоким содержанием антиоксидантов связывают с более низкой частотой хронических заболеваний. При этом специалисты подчёркивают, что такие продукты поддерживают общее состояние здоровья, но не заменяют профилактику и лечение конкретных патологий.

Влияние на пищеварение

Фрукт содержит как растворимые, так и нерастворимые пищевые волокна. Они способствуют формированию мягкого стула и поддерживают регулярную работу кишечника, что особенно важно при склонности к запорам.

Исследования показывают, что употребление двух плодов в день может улучшать частоту стула у взрослых с функциональными запорами. В ряде работ эффект киви был сопоставим с действием чернослива и псиллиума, но при этом реже сопровождался нежелательными реакциями со стороны желудочно-кишечного тракта. Дополнительную роль играет фермент актинидин, участвующий в расщеплении белков и снижении чувства тяжести после еды.

Польза для кожи

Витамин C, содержащийся в киви, участвует в синтезе коллагена и влияет на упругость и эластичность кожи. Антиоксиданты помогают клеткам противостоять воздействию ультрафиолета и факторов окружающей среды.

При этом специалисты отмечают, что заметный эффект возможен только при регулярном употреблении фрукта и на фоне сбалансированного питания в целом.

Возможный вред и ограничения

Основной риск связан с аллергическими реакциями. Главным аллергеном считается фермент актинидин, а также некоторые белки мякоти и кожуры. Возможны зуд во рту и горле, отёк губ или языка, кожная сыпь, реже — затруднённое дыхание и снижение артериального давления. У детей такие реакции встречаются чаще.

Со стороны пищеварительной системы киви обычно переносится хорошо. Для взрослых безопасной считается порция до двух плодов в день, для детей — около половины плода. При превышении этого количества или при обострении гастрита, панкреатита и язвенной болезни фрукт может вызывать изжогу, вздутие или диарею.

Как употреблять киви

Оптимально есть киви в свежем виде. При приготовлении соков и пюре часть клетчатки теряется, а термическая обработка снижает активность ферментов. Фрукт можно употреблять отдельно или добавлять в каши и йогурты, что снижает риск дискомфорта при чувствительном пищеварении.

Важно учитывать степень спелости: плод должен быть упругим, но не твёрдым. Спелое киви хранится в холодильнике несколько дней и не требует сложной подготовки — достаточно промыть его водой.

