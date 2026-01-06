Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© unsplash.com by Jametlene Reskp is licensed under Free to use under the Unsplash License
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:57

Каждый экспонат — это послание: как русская культура стала доступна индийским студентам через коллекцию

Русистка из Индии создала музей русской культуры в Нью-Дели - ТАСС

Анджу Мехта — русист из Нью-Дели, жительница Индии, собрала коллекцию, насчитывающую почти 400 сувениров, привезенных из России. Об этом она рассказала ТАСС.

Коллекция, собравшая историю России в одном доме

Анджу Мехта впервые посетила Россию в молодости, и с тех пор её любовь к этой стране только усилилась. Каждое путешествие приносило новые впечатления, которые она стремилась сохранить в виде уникальных сувениров. В её коллекции можно найти множество предметов: от традиционных матрешек до мебельных гарнитуров. Среди экспонатов присутствуют также гжель, самовары, русские народные костюмы и картины, отражающие русскую культуру и атмосферу.

Для размещения столь большой коллекции в своей квартире Мехта выделила специальную комнату, которая стала своего рода музеем, где каждый экспонат несет в себе частичку российской культуры. Этот уголок России в Нью-Дели стал не только гордостью коллекционера, но и важным элементом её жизни.

Коллекция как средство обучения и общения с Россией

Для Анджу Мехты коллекция представляет собой не только предметы для личного наслаждения, но и важный инструмент для распространения русской культуры и языка среди индийцев. Она считает, что её ученики, бывшие, нынешние и будущие, должны иметь возможность почувствовать дух России, познакомиться с её богатой культурой и языком.

"Я хочу, чтобы мои студенты — бывшие, нынешние и будущие — чувствовали дух России, знакомились с богатой русской культурой и русским языком", — отмечает Мехта.

Мехта уверена, что каждый новый экспонат из России помогает ей создать атмосферу, где ученики могут напрямую погружаться в культуру страны. Таким образом, её коллекция стала не только личной гордостью, но и важным образовательным инструментом.

Коллекция привлекает внимание

Несмотря на то что Анджу Мехта пока не рассматривает создание официального музея, её коллекция уже приобрела популярность среди русскоговорящих индийцев. В сообществе она стала известной, и многие люди, интересующиеся российской культурой, приходят сюда, чтобы увидеть уникальные предметы и ощутить атмосферу России. С каждым новым экспонатом коллекция привлекает всё больше людей, что делает её важной частью культурной жизни в Нью-Дели.

"Я намерена и дальше пополнять свою коллекцию", — говорит Мехта.

Будущее коллекции и любовь к России

Анджу Мехта продолжает пополнять свою коллекцию, стремясь привезти из России новые предметы, которые будут вдохновлять не только её студентов, но и всех любителей русской культуры. В её глазах каждый экспонат — это не просто предмет интерьера, а символ дружбы между Россией и Индией.

