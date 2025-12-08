Казахстан ждет газового прорыва: как новые поставки российского газа укрепят энергобезопасность

Поставки российского газа в Казахстан к 2028 году могут значительно увеличиться и достичь 12 миллиардов кубометров в год. Об этом говорится в сообщении комитета Госдумы по энергетике по итогам заседания межпалатной комиссии по сотрудничеству между Госдумой России и мажилисом парламента Казахстана.

Прогноз роста поставок газа

На данный момент "Газпром" активно участвует в газоснабжении ряда областей Казахстана, включая Западно-Казахстанскую, Кустанайскую и Актюбинскую. Поставки российского газа в эти регионы увеличиваются в соответствии с растущими потребностями республики. В 2024 году объем поставок составил 3,8 миллиарда кубометров в год, а к 2028 году, по прогнозам, он может вырасти более чем в три раза — до 12 миллиардов кубометров. Это подтверждает большой потенциал для развития сотрудничества в области энергетики между двумя странами.

"Газпром" активно прорабатывает вопрос газификации северных регионов Казахстана, что позволит обеспечить энергоресурсами ещё больше потребителей. Мощности по газоснабжению могут быть существенно увеличены, что открывает перспективы для дальнейшего сотрудничества и укрепления энергетической безопасности Казахстана.

Строительство магистрального газопровода

Важным шагом в расширении поставок газа стал меморандум, подписанный в октябре 2025 года между "Газпромом" и Казахстаном о реализации проекта строительства нового магистрального газопровода из России в Казахстан. Этот проект станет ключевым элементом в переориентации российского экспорта трубопроводного газа. Новый газопровод обеспечит дополнительные поставки газа в Казахстан, что позволит более эффективно удовлетворять потребности страны в энергоносителях.

Кроме того, в рамках территориального планирования России в области федерального транспорта были внесены изменения, которые предусматривают строительство магистрального газопровода на 10 миллиардов кубометров для газификации северных регионов Казахстана. Этот проект предполагает не только улучшение инфраструктуры, но и существенное увеличение объемов поставок газа для газоснабжения населения и промышленности Казахстана.

Увеличение поставок газа в 2025–2026 годах

В начале сентября 2025 года "Газпром" и Казахстан подписали соглашение об увеличении поставок российского газа в республику на 2025 и 2026 годы. Это соглашение предусматривает рост поставок газа для удовлетворения увеличивающихся потребностей в энергетических ресурсах, а также укрепление двустороннего энергетического партнерства между странами.

Увеличение объемов поставок газа в ближайшие годы обеспечит стабильную и надежную поставку энергоносителей в Казахстан, способствуя развитию экономики и социальной инфраструктуры.