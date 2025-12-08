Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
газ
газ
© commons.wikimedia.org by Wulfson is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Экономика
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:50

Казахстан ждет газового прорыва: как новые поставки российского газа укрепят энергобезопасность

Поставки российского газа в Казахстан могут вырасти до 12 миллиардов кубометров к 2028 году — Госдума

Поставки российского газа в Казахстан к 2028 году могут значительно увеличиться и достичь 12 миллиардов кубометров в год. Об этом говорится в сообщении комитета Госдумы по энергетике по итогам заседания межпалатной комиссии по сотрудничеству между Госдумой России и мажилисом парламента Казахстана.

Прогноз роста поставок газа

На данный момент "Газпром" активно участвует в газоснабжении ряда областей Казахстана, включая Западно-Казахстанскую, Кустанайскую и Актюбинскую. Поставки российского газа в эти регионы увеличиваются в соответствии с растущими потребностями республики. В 2024 году объем поставок составил 3,8 миллиарда кубометров в год, а к 2028 году, по прогнозам, он может вырасти более чем в три раза — до 12 миллиардов кубометров. Это подтверждает большой потенциал для развития сотрудничества в области энергетики между двумя странами.

"Газпром" активно прорабатывает вопрос газификации северных регионов Казахстана, что позволит обеспечить энергоресурсами ещё больше потребителей. Мощности по газоснабжению могут быть существенно увеличены, что открывает перспективы для дальнейшего сотрудничества и укрепления энергетической безопасности Казахстана.

Строительство магистрального газопровода

Важным шагом в расширении поставок газа стал меморандум, подписанный в октябре 2025 года между "Газпромом" и Казахстаном о реализации проекта строительства нового магистрального газопровода из России в Казахстан. Этот проект станет ключевым элементом в переориентации российского экспорта трубопроводного газа. Новый газопровод обеспечит дополнительные поставки газа в Казахстан, что позволит более эффективно удовлетворять потребности страны в энергоносителях.

Кроме того, в рамках территориального планирования России в области федерального транспорта были внесены изменения, которые предусматривают строительство магистрального газопровода на 10 миллиардов кубометров для газификации северных регионов Казахстана. Этот проект предполагает не только улучшение инфраструктуры, но и существенное увеличение объемов поставок газа для газоснабжения населения и промышленности Казахстана.

Увеличение поставок газа в 2025–2026 годах

В начале сентября 2025 года "Газпром" и Казахстан подписали соглашение об увеличении поставок российского газа в республику на 2025 и 2026 годы. Это соглашение предусматривает рост поставок газа для удовлетворения увеличивающихся потребностей в энергетических ресурсах, а также укрепление двустороннего энергетического партнерства между странами.

Увеличение объемов поставок газа в ближайшие годы обеспечит стабильную и надежную поставку энергоносителей в Казахстан, способствуя развитию экономики и социальной инфраструктуры.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Минимальный взнос на пенсию в 2026 году составит 71 525,52 рубля — экономист Балынин сегодня в 15:10
Из самозанятого в обеспеченного пенсионера: как выгодные взносы могут стать ключом к будущей пенсии

Минимальные и максимальные добровольные взносы на страховую пенсию в 2026 году — как они влияют на накопления? Экономист Игорь Балынин объясняет.

Читать полностью » Рост вложений в фондовый рынок связан с падением ставок по депозитам — эксперт Кабаков сегодня в 15:04
Фондовый рынок — новый спаситель: почему россияне всё чаще ищут альтернативу банковским вкладам

Почему россияне все больше инвестируют в фондовый рынок? Экономист Ярослав Кабаков объяснил причины рекордного притока средств в III квартале 2025 года.

Читать полностью » Семейная ипотека должна поддерживать устойчивые семьи — депутат Милонов сегодня в 14:18
Семейная ипотека станет привилегией? Новые правила, которые изменят всё

Семейная ипотека в России скоро изменится. Виталий Милонов рассказал, как новая схема повысит адресность программы и будет поддерживать многодетные семьи.

Читать полностью » Предприятия агробиотеха и нефтехимии сохранили устойчивую работу — Матвиенко вчера в 8:49
От форпоста империи до центра развития: как Омская область снова заявляет о своём значении

История региона, политические заявления и роль Омской области в современной России объединяются в рассказ о территории, которая продолжает укреплять своё влияние.

Читать полностью » Венгрия готовится к нормализации отношений с Россией после завершения украинского кризиса — Виктор Орбан 06.12.2025 в 16:33
Венгрия и Россия: стратегический союз после окончания украинского конфликта — что скрывают переговоры Орбана с Путиным

Венгрия рассчитывает на расширение сотрудничества с Россией после урегулирования конфликта на Украине. Орбан рассказал о перспективах отмены санкций и нормализации отношений.

Читать полностью » Прогноз на 2026 год: российская экономика вернется к сбалансированному росту — Тремасов 06.12.2025 в 10:47
Риски инфляции и сбалансированный рост: какой прогноз для российской экономики на ближайшие годы

В 2026 году российская экономика продолжит рост, но с меньшими темпами. Прогнозы Банк России предполагают сбалансированное развитие на ближайшие годы.

Читать полностью » Рубль укрепляется из-за роста своей доли в расчетах — Шнейдерман 06.12.2025 в 8:17
Не просто удача: скрытые причины, которые гонят рубль вверх, пока все ждут его падения

Доллар упал до 76 рублей, а юань — к редкому минимуму. Финансист назвал четыре причины, почему рубль растёт вопреки декабрьской сезонности.

Читать полностью » Цены могут снизиться из-за упрощения правил для бизнеса — Наумов 06.12.2025 в 7:52
Неурожай и не курс: почему цены в России могут начать падать благодаря новым правилам

Цены могут снизиться не из-за скидок, а из-за бюрократии: депутат объяснил, как новая нацмодель для бизнеса способна повлиять на инфляцию.

Читать полностью »

Новости
Мир
Гренландия стремится к восстановлению доверия с США после заявлений Трампа — министр Моцфельдт
Туризм
Бали может ввести запрет на краткосрочную аренду через платформы как Airbnb — Ваян Костер
Экономика
Наталия Пырьева: конфискация российских активов нарушит международное право и вызовет дипломатический конфликт
Мир
Новое обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей привело к жертвам среди мирных жителей
Наука
Ели, растущие над рудником Киттиля, содержат наночастицы золота — EM
Мир
Польша освобождена от обязательств по приему мигрантов в 2026 году — Марчин Кервиньский
Происшествия
Вулкан Семеру в Индонезии выбросил пепел на 1 тыс. метров — Центр вулканологии
Питомцы
Бордер-колли признан самой умной породой в мире — профессор Стэнли Корен
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet