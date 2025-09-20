Цифровая перезагрузка власти: Казахстан поставил искусственный интеллект на госслужбу
В Казахстане появился новый государственный орган — Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития. Об этом сообщили в пресс-службе президента Касым-Жомарта Токаева.
Согласно указу главы государства, прежнее Министерство цифрового развития было реорганизовано, чтобы отразить приоритеты в сфере технологий и ускорить внедрение решений на базе ИИ в экономику и государственное управление.
Задачи нового министерства
Главная цель структуры — развитие искусственного интеллекта и цифровых технологий в стране. В том числе министерство будет заниматься:
-
созданием национальных стратегий в области ИИ;
-
внедрением интеллектуальных решений в госуслуги;
-
поддержкой инновационных стартапов и IT-бизнеса;
-
развитием цифровой инфраструктуры.
Кадровые изменения
Правительству поручено провести перераспределение штата сотрудников между государственными органами. Это позволит сохранить опыт специалистов, работавших в цифровой сфере, и направить его на развитие новых направлений, связанных с ИИ.
Сравнение с предыдущей моделью
|Орган
|До реформы
|После реформы
|Министерство цифрового развития
|Ответственно за цифровизацию и IT-инфраструктуру
|Реорганизовано
|Министерство ИИ и цифрового развития
|-
|Дополнительно отвечает за искусственный интеллект
А что если…
Создание отдельного министерства может вывести Казахстан в число стран, которые официально делают ставку на развитие ИИ на государственном уровне. Это откроет больше возможностей для международного сотрудничества и привлечения инвестиций в технологический сектор.
