Флаг Казахстана
Флаг Казахстана
© commons.wikimedia.org by Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Олег Белов Опубликована сегодня в 0:17

Цифровая перезагрузка власти: Казахстан поставил искусственный интеллект на госслужбу

В Казахстане создано Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития

В Казахстане появился новый государственный орган — Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития. Об этом сообщили в пресс-службе президента Касым-Жомарта Токаева.

Согласно указу главы государства, прежнее Министерство цифрового развития было реорганизовано, чтобы отразить приоритеты в сфере технологий и ускорить внедрение решений на базе ИИ в экономику и государственное управление.

Задачи нового министерства

Главная цель структуры — развитие искусственного интеллекта и цифровых технологий в стране. В том числе министерство будет заниматься:

  • созданием национальных стратегий в области ИИ;

  • внедрением интеллектуальных решений в госуслуги;

  • поддержкой инновационных стартапов и IT-бизнеса;

  • развитием цифровой инфраструктуры.

Кадровые изменения

Правительству поручено провести перераспределение штата сотрудников между государственными органами. Это позволит сохранить опыт специалистов, работавших в цифровой сфере, и направить его на развитие новых направлений, связанных с ИИ.

Сравнение с предыдущей моделью

Орган До реформы После реформы
Министерство цифрового развития Ответственно за цифровизацию и IT-инфраструктуру Реорганизовано
Министерство ИИ и цифрового развития - Дополнительно отвечает за искусственный интеллект

А что если…

Создание отдельного министерства может вывести Казахстан в число стран, которые официально делают ставку на развитие ИИ на государственном уровне. Это откроет больше возможностей для международного сотрудничества и привлечения инвестиций в технологический сектор.

