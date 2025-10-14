От Блума к Трюдо: как Кэти Перри тайно строит роман с политиком мирового уровня

Американская певица Кэти Перри вновь оказалась в центре внимания — на этот раз не из-за музыкальных проектов, а из-за личной жизни. СМИ сообщили, что артистка начала роман с бывшим премьером Канады Джастином Трюдо. Источники утверждают, что пара познакомилась и начала встречаться тайно в начале лета.

Несмотря на плотные графики обоих, они стараются поддерживать связь и находить время друг для друга. Певица много путешествует по гастролям, а политик ведет активную общественную жизнь, но мессенджеры и видеозвонки помогают им сохранять близость.

"Он чуть-чуть ботаник и поверить не может, что им заинтересовалась столь популярная и привлекательная женщина, как Кэти, а ей льстит, что с ней хочет встречаться настолько уважаемый политик", — говорит близкий к паре человек.

Первые совместные появления

29 июля Кэти и Джастин были замечены в ресторане Монреаля. Их застали за ужином, во время которого они увлеченно общались и пробовали коктейли. Это появление вызвало волну комментариев в социальных сетях, а позже пользователи шутили, что Орландо Блум, бывший супруг Кэти, ужинает с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель.

Недавние кадры, на которых певицу и политика застали целующимися на яхте, только подогрели интерес публики. Их совместные выходы подчеркивают, что роман развивается постепенно, но уверенно.

Предыстория отношений

Кэти Перри рассталась с британским актером Орландо Блумом в начале июля после шести лет совместной жизни. Пара неоднократно откладывала официальное решение о разводе, но в итоге решила разойтись по взаимному согласию.

Джастин Трюдо в 2023 году завершил свой брак с Софи Грегуар. Его развод также был тихим и цивилизованным, что позволило политику сосредоточиться на личной жизни без излишнего медийного давления.

Исторический контекст