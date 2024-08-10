Певица Катя Лель: у моей дочери прекрасные вокальные данные

Катя Лель призналась, что её дочь пока не планирует становиться певицей

Певица Катя Лель сообщила, что её дочь Эмилия пока не планирует начинать музыкальную карьеру. Об этом пишет The Voice Mag.

По словам Кати Лель, Эмилия ещё не выбрала себе профессию. Однако певица отметила, что у дочери прекрасные вокальные данные.

"У неё тембр намного ниже, чем у меня, с хрипотцой, как я люблю, и очень такой объёмный. Мне нравится", — призналась исполнительница песни "Мой мармеладный".

При этом Катя Лель рассказала, что дочь знает слова всех её песен. Певице это приятно.

"Когда я начинаю петь какую-то песню, она продолжает. Я говорю: "Откуда ты знаешь все мои песни?". Она говорит: "Знаю", — сообщила она.

Напомним, что сейчас Эмилии 15 лет. Она родилась в браке Кати Лель и бизнесмена Игоря Кузнецова.

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