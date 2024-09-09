Кейт Миддлтон завершила курс химиотерапии: принцесса делится своим опытом борьбы с раком

Супруга наследного принца Великобритании Уильяма, Кейт Миддлтон, которая ранее была диагностирована с онкологическим заболеванием, официально объявила о завершении курса химиотерапии.

Об этом она сообщила в понедельник в соцсетях.

Миддлтон выразила огромное облегчение от того, что лечение наконец подошло к концу, однако подчеркнула, что ее путь к полному выздоровлению еще далек от завершения. Принцесса Уэльская подчеркнула, что прилагает все усилия, чтобы предотвратить возможное возвращение болезни.

В своем обращении Кейт также отметила, что с нетерпением ожидает возвращения к своим обязанностям и планирует в ближайшие месяцы активно заниматься общественной деятельностью.

Она выразила глубокую благодарность всем, кто поддерживал ее в этот непростой период, и передала слова поддержки тем, кто продолжает бороться с раком.

Ранее, 17 января, Кенсингтонский дворец сообщил, что принцессе была проведена плановая операция на брюшной полости.

Причины оперативного вмешательства тогда не разглашались, так как Миддлтон предпочла сохранить свои медицинские данные в тайне. Позднее стало известно, что после операции у нее был обнаружен рак, и она начала курс химиотерапии. Принцесса также призвала общественность уважать право ее семьи на личную жизнь в этот сложный для них период.

Фото: www. flickr.com/Ian Jones (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)