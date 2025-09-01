Кейт Миддлтон прервала отдых: встреча памяти, о которой не могли молчать

Кейт Миддлтон и принц Уильям прервали свой отдых ради трогательного события, которое невозможно было оставить без внимания. Супруги почтили память юной британки Лиз Хаттон — талантливой фотографа и давней поклонницы королевской семьи, чья жизнь трагически оборвалась в 2024 году из-за редкой формы рака.

Воспоминание, которое не смогли забыть

31 августа, в день, когда девушке исполнилось бы 18 лет, в Большом зале Виндзорского замка появилась фотография, сделанная Лиз. Именно это изображение в октябре прошлого года стало частью церемонии награждения, где юная фотограф работала бок о бок с профессионалами. Теперь оно было выставлено в память о ней и простояло там весь день.

Для принца и принцессы Уэльских эта дата стала особенно важной. В 2024 году Кейт Миддлтон сама проходила курс превентивной химиотерапии и познакомилась с Лиз лично. Их сблизила страсть к фотографии, и с тех пор между ними установилась теплая связь.

Короткая, но яркая жизнь

Лиз боролась с агрессивной десмопластической опухолью. Несмотря на тяжёлую болезнь, она сумела оставить яркий след в мире искусства. Девушка фотографировала артистов Королевского балета, работала на красной дорожке церемонии MTV Europe Music Awards, снимала известных британских комиков и телеведущих.

Родители Лиз сообщили о её смерти 27 ноября 2024 года. Для многих друзей семьи и поклонников её творчества это стало тяжёлым ударом.

Слова матери, полные боли и гордости

Мать девушки, Вики Робейна, вспоминает её с особой теплотой и не скрывает горя.

"Никто не боролся за жизнь упорнее, чем она", — сказала мать Лиз Вики Робейна.

По её словам, пустоту от потери дочери невозможно заполнить, но память о ней будет жить в сердцах близких и тех, кого коснулась её работа.

Почему именно сейчас

Публикация памятного поста и символическая выставка фотографии во дворце были организованы в момент, когда вся страна вспоминала принцессу Диану, трагически погибшую 31 августа 1997 года. Эта дата стала особенной для королевской семьи, а теперь к ней добавился ещё один личный повод для скорби и воспоминаний.