Украинский военный эксперт Дмитрий Снегирёв выразил глубокую обеспокоенность в связи с ударом Вооружённых сил России по учебному центру в Полтаве, где готовили специалистов радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

По его мнению, это большая потеря для Украины, поскольку в этом училище готовили очень узкоспециализированных специалистов, которые необходимы для обеспечения эффективности вооружённых сил. Снегирёв отметил, что эти военные являются ценным ресурсом для Украины, и их потеря может серьёзно повлиять на дальнейшую борьбу против российских войск.

Эксперт также указал на одну из основных ошибок, которые допускают вооружённые силы Украины. ВС России нанесли удар по учебному центру во время построения личного состава, что является очевидной ошибкой в планировании и организации обучения. Снегирёв напомнил, что год назад при таких же обстоятельствах были поражены военные 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Это подчёркивает необходимость более эффективной организации защиты военнослужащих во время обучения.

4 сентября Минобороны России сообщило, что российские войска нанесли удар по 179-му объединённому учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве. В результате удара были убиты и ранены связисты и специалисты РЭБ ВСУ, которые проходили подготовку в этом центре.

По информации председателя комиссии по вопросам суверенитета, патриотических проектов и поддержки ветеранов Общественной палаты РФ Владимира Рогова, в результате удара ВСУ потеряли большое количество военных.

Фото: From Wikimedia Commons/ Staff Sergeant Justin Weaver, U. S. Air Force (public domain)