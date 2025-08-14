Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 23:51

Отказ во въезде, конфискация и запреты: что может пойти не так в Катаре

Перед поездкой в Катар туристам напомнили об ограничениях на спиртное и правилах этикета

Пустынное солнце, небоскребы и Восток с его правилами — Катар привлекает туристов, но требует уважения к своим традициям. Перед визитом в эту ближневосточную страну стоит учесть несколько важных нюансов.

1. Дресс-код: не всё, что удобно — допустимо
Несмотря на жару, открытые плечи и колени здесь — табу. Речь идёт как о мужчинах, так и о женщинах. На улицах, в музеях, торговых центрах и других общественных местах одежда должна быть сдержанной:

  • Никаких майк, мини-юбок или коротких шорт;
  • Лучше выбирать легкие, свободные, но закрытые наряды;
  • Купальники — только на территории отелей или строго закрытых пляжей.

За нарушение дресс-кода можно получить замечание от охраны или даже не быть допущенным внутрь некоторых учреждений.

2. Алкоголь: "сухой" режим с оговорками
Покупка и употребление алкоголя в Катаре строго регулируется:

  • Ввозить спиртное нельзя вовсе — даже бутылку из duty free конфискуют на границе;
  • Продаётся алкоголь только в отдельных лицензированных барах при отелях;
  • Для покупки спиртного в специализированных магазинах требуется специальное разрешение, которое выдается только резидентам.

Публичное употребление и даже нахождение в состоянии опьянения вне отеля — серьёзное правонарушение.

3. Общество и нормы: уважение к традициям — ключ к спокойствию
Катар — это консервативное исламское государство, где традиции глубоко укоренены в повседневной жизни.

  • Женщинам стоит избегать излишне яркой одежды и откровенных жестов;
  • Мужчинам — не протягивать руку первой при встрече с женщиной;
  • В ресторанах мужчины, как правило, обслуживаются первыми — это часть культурной нормы;
  • Демонстрация чувств на публике (объятия, поцелуи) не приветствуется.

Туристов не ограничивают напрямую, но ожидают уважительного поведения.

Важный вопрос: можно ли въехать по паспорту со старой фамилией?
Нет. Если вы сменили фамилию (например, после свадьбы), ваш заграничный паспорт должен быть обновлён. Несовпадение данных может стать причиной отказа во въезде. Убедитесь, что имя, фамилия и иные сведения в документах соответствуют друг другу.

