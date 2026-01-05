Катание и прогулки превращаются в сушилку для лица: мороз ломает барьер, а воздух в квартире добивает

Зимние каникулы — время активного отдыха, но мороз и сухой воздух в помещениях могут быстро превратить удовольствие в проблему для кожи. Об этом сообщает "Вечерняя Москва". Врач-косметолог и ведущий технолог учебного центра косметологии Aravia Стелла Никитина объяснила, почему зимой кожа теряет влагу быстрее и какие привычки помогают сохранить её защитный барьер.

Почему зимой кожа быстрее пересыхает

По словам специалиста, холод, ветер, резкие температурные перепады и отопительный сезон становятся для кожи стрессом. Зимой люди чаще бывают на улице — катание на коньках, лыжах, санках, снежные игры и прогулки по лесу дают яркие эмоции, но одновременно усиливают воздействие внешних факторов. В таких условиях кожа теряет больше влаги и хуже удерживает её из-за нарушений барьерных свойств.

Эксперт отметила, что результатом может стать обезвоженность, чувствительность и раздражение. Поэтому уход зимой должен быть направлен не только на увлажнение, но и на восстановление микробиома и укрепление защиты. Именно грамотная защита, подчеркнула Никитина, помогает избежать шелушений и покраснений в период морозов.

"Зимой кожа теряет больше влаги из-за сухого воздуха в помещениях и агрессивных внешних факторов, нарушающих барьерные свойства, и, как следствие, кожа может стать обезвоженной, чувствительной и раздраженной", — пояснила врач-косметолог и ведущий технолог учебного центра косметологии Aravia Стелла Никитина.

Какие компоненты и средства особенно важны

Никитина подчеркнула, что зимой особенно актуальны продукты с увлажняющими компонентами, антиоксидантами и ингредиентами, поддерживающими защитные функции кожи. Она отдельно выделила галактомисис — пробиотический фильтрат, получаемый в процессе ферментации дрожжей. По словам эксперта, он богат витаминами, аминокислотами и минералами, помогает устранять сухость и шелушение, уменьшает пигментацию, восстанавливает микробиом, сужает поры и регулирует выработку себума.

В линии ухода Aravia галактомисис, как уточнила специалист, укрепляет защитную функцию кожи и предотвращает шелушение, покраснения и "послеотпускную" тусклость. Она также напомнила о роли антиоксидантов, которые нейтрализуют действие свободных радикалов, и о средствах с керамидами и липидами, укрепляющих кожный барьер.

Что делать каждый день: базовые правила зимнего ухода

По словам Никитиной, зимой важно использовать мягкие очищающие средства и наносить крем за 30-40 минут до выхода на улицу. Отдельное внимание она советует уделять вечернему восстановлению кожи, а также поддержанию водного баланса. Полезными могут быть маски и сыворотки с антиоксидантами — они помогают компенсировать воздействие холодного воздуха и перепадов температуры.

Эксперт также отметила дополнительные методы ухода: массаж скребком гуаша, тепловые компрессы и контрастные умывания. Эти процедуры стимулируют микроциркуляцию и поддерживают естественный тонус кожи. При этом подход должен оставаться щадящим, чтобы не усиливать раздражение и не нарушать защитный барьер, который зимой становится более уязвимым.

