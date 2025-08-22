Мост между цивилизациями: как Каспийский медиафорум стал площадкой для диалога всего региона

В Астрахани состоялось торжественное открытие юбилейного десятого Каспийского медиафорума, который собрал более 700 представителей медиасообщества, научных кругов, дипломатического корпуса и экологов из России, Казахстана, Ирана, Туркменистана и Узбекистана. В онлайн-формате к мероприятию присоединились около трех тысяч участников из различных стран мира, что подчеркивает растущий международный статус форума.

Пленарное заседание, модератором которого выступил генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, было посвящено теме "История Каспия: от прошлого к будущему". Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своей приветственной речи обозначил историческую роль региона как моста между различными культурами и цивилизациями, подчеркнув, что обращение к общим историческим корням и традициям добрососедства формирует фундамент для построения справедливого многополярного мира.

Особую значимость мероприятию придало присутствие высоких иностранных гостей, включая посла Ирана в России Казема Джалали, посла Казахстана Даурена Абаева, посла Узбекистана Ботиржона Асадова и главного редактора Государственного комитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии Туркменистана Рустема Маммедова.

За десятилетнюю историю форум трансформировался из узкопрофессионального журналистского события в масштабную площадку для обсуждения всей актуальной повестки Прикаспийского региона. В этом году в программе, помимо медийной тематики, значительное внимание уделяется вопросам транспорта, логистики, экологической безопасности Каспийского моря и развитию культурного обмена.

В рамках форума состоялась церемония награждения победителей международного конкурса журналистских работ "Каспий без границ", на который в этом году поступило свыше 120 заявок.