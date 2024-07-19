Эксперты "Лаборатории Касперского" охарактеризовали недавний масштабный технический сбой в системах Microsoft как чрезвычайно серьезную проблему. Они призвали разработчиков средств информационной безопасности уделять повышенное внимание качеству выпускаемых обновлений.

Александр Лискин, руководитель управления исследования угроз компании, отметил сложность оценки времени, необходимого для полного устранения последствий сбоя. Он пояснил, что каждое затронутое устройство требует ручной перезагрузки в безопасном режиме, что невозможно осуществить дистанционно. Эксперт подчеркнул, что инцидент затронул множество процессов, в том числе в критически важной инфраструктуре.

По имеющейся информации, причиной сбоя стал выпуск некорректных обновлений компанией CrowdStrike, специализирующейся на кибербезопасности. Лискин настоятельно рекомендовал производителям средств информационной защиты более ответственно подходить к проверке качества выпускаемых обновлений.

Эксперт также подчеркнул важность соблюдения принципа поэтапного распространения обновлений. Такой подход позволяет оперативно локализовать возможные проблемы, не допуская их глобального распространения. Кроме того, Лискин отметил необходимость постоянного мониторинга и готовности к немедленной остановке распространения обновлений в случае обнаружения сбоев.

Масштабный технический сбой в системах Microsoft привел к серьезным нарушениям в работе различных организаций по всему миру.

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