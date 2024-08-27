"Лаборатория Касперского" усиливает позиции в Латинской Америке: открыт офис в Колумбии

Компания "Лаборатория Касперского" открыла новое представительство в Боготе, столице Колумбии, расширяя свое присутствие в Латинской Америке. Это уже третий офис компании в регионе после Мехико и Сан-Паулу, сообщили в компании РИА Новости.

Новый офис в Боготе позволит компании укрепить свои позиции на рынке Латинской Америки, предоставляя клиентам и партнерам доступ к передовой экосистеме кибербезопасности.

Офис будет координировать деятельность "Лаборатории Касперского" в Северной Латинской Америке (NOLA), которая охватывает Центральную Америку, Карибский бассейн и Колумбию.

Генеральный директор компании Евгений Касперский отметил, что расширение присутствия в Колумбии поможет местным организациям повысить свою киберустойчивость. По его словам, Латинская Америка является растущим рынком с большими возможностями для индустрии кибербезопасности.

Даниэла Альварес де Луго, генеральный директор "Лаборатории Касперского" в регионе NOLA, подчеркнула, что открытие офиса в Колумбии свидетельствует о стратегической и экономической важности этой страны для компании. Она отметила, что этот шаг является частью глобальной стратегии компании, направленной на развитие на рынках с высоким потенциалом для роста.

В настоящее время в Латинской Америке работают 150 сотрудников "Лаборатории Касперского", включая экспертов Kaspersky GReAT (Глобального центра исследований и анализа угроз), которые занимаются изучением и противодействием киберугрозам, актуальным для региона.

Открытие нового офиса в Боготе является важным шагом в реализации долгосрочной бизнес-стратегии компании.

Фото: commons. wikimedia.org/Rodrigosilvestri (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)