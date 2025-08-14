Дорога без пробок: как преобразится главная магистраль южного Подмосковья

Масштабная реконструкция Каширского шоссе завершится на два года раньше запланированного срока — уже в четвертом квартале 2026 года. Об этом сообщили представители подрядной организации в ходе рабочей встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Сейчас дорожные бригады ведут работы на самом сложном 4,3-километровом участке от развязки с подъездом к аэропорту "Домодедово" до поворота на Белокаменное шоссе. Этот отрезок включает строительство 191-метрового путепровода, двух подземных пешеходных переходов и новой транспортной развязки.

Особое внимание уделяется эстакаде на Белокаменном шоссе, которая позволит перераспределить транспортные потоки. По словам руководителя проекта Дмитрия Емельянова, ее сооружение завершится через 10 месяцев, после чего начнется обустройство съездов и разворотных петель.

Уже реализованные этапы реконструкции включают строительство разворотной эстакады у деревни Апаринки и сложной двухуровневой развязки на пересечении с Володарским шоссе. Эти решения уже сократили время проезда на 10-30 минут в зависимости от направления.

После полного завершения работ пропускная способность магистрали увеличится на четверть, что улучшит транспортную ситуацию для 300 тысяч жителей Ленинского округа. Шестиполосная дорога с современными развязками позволит разгрузить один из самых проблемных участков южного направления, где сейчас в часы пик образуются многокилометровые заторы.

Проект реализуется в рамках программы развития Московского транспортного узла и учитывает как потребности местных жителей, так и транзитный трафик в аэропорт Домодедово. Власти региона подчеркивают, что досрочное завершение строительства стало возможным благодаря эффективной координации между подрядчиками и контролирующими органами.