Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
шоссе
шоссе
© Wikipedia by Собственная работа is licensed under CC BY 3.0
Главная / Центральный федеральный округ
Алла Малькова Опубликована сегодня в 23:29

Дорога без пробок: как преобразится главная магистраль южного Подмосковья

Каширское шоссе станет шире на два года раньше срока

Масштабная реконструкция Каширского шоссе завершится на два года раньше запланированного срока — уже в четвертом квартале 2026 года. Об этом сообщили представители подрядной организации в ходе рабочей встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Сейчас дорожные бригады ведут работы на самом сложном 4,3-километровом участке от развязки с подъездом к аэропорту "Домодедово" до поворота на Белокаменное шоссе. Этот отрезок включает строительство 191-метрового путепровода, двух подземных пешеходных переходов и новой транспортной развязки.

Особое внимание уделяется эстакаде на Белокаменном шоссе, которая позволит перераспределить транспортные потоки. По словам руководителя проекта Дмитрия Емельянова, ее сооружение завершится через 10 месяцев, после чего начнется обустройство съездов и разворотных петель.

Уже реализованные этапы реконструкции включают строительство разворотной эстакады у деревни Апаринки и сложной двухуровневой развязки на пересечении с Володарским шоссе. Эти решения уже сократили время проезда на 10-30 минут в зависимости от направления.

После полного завершения работ пропускная способность магистрали увеличится на четверть, что улучшит транспортную ситуацию для 300 тысяч жителей Ленинского округа. Шестиполосная дорога с современными развязками позволит разгрузить один из самых проблемных участков южного направления, где сейчас в часы пик образуются многокилометровые заторы.

Проект реализуется в рамках программы развития Московского транспортного узла и учитывает как потребности местных жителей, так и транзитный трафик в аэропорт Домодедово. Власти региона подчеркивают, что досрочное завершение строительства стало возможным благодаря эффективной координации между подрядчиками и контролирующими органами.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

С 1 сентября в Москве вводится обязательная верификация для пользователей каршеринга 10.08.2025 в 19:21

Безопасность прежде всего: как новая система верификации изменит каршеринг в столице

С 1 сентября в Москве заработает новая система верификации пользователей каршеринга через портал mos. ru. Это решение, по словам мэра Сергея Собянина, направлено на повышение безопасности дорожного движения и позволит оперативно блокировать водителей, систематически нарушающих ПДД.

Читать полностью » Смоленские аграрии начали уборочную кампанию с рекордных показателей 10.08.2025 в 16:26

Хлебороб бьёт рекорды: как Смоленщина увеличивает урожайность

В Смоленской области стартовала уборочная кампания, причём хозяйства Сычёвского, Вяземского и Кардымовского округов уже демонстрируют высокие темпы работы. Лидером по урожайности пока остаётся Смоленский муниципальный округ, где аграрии применяют современные технологии и расширяют посевные площади.

Читать полностью » Врач напомнил москвичам правила поведения в жару выше 30 градусов 09.08.2025 в 23:16

Солнце в зените — враг №1: как пережить опасные часы жары

Врачи напоминают: жара выше +30 °C требует особой осторожности. Что нельзя делать и как поддержать организм в знойные дни.

Читать полностью » Российские школьники завоевали 8 медалей на олимпиаде по искусственному интеллекту в Китае 09.08.2025 в 23:02

Один на один со своим умом: как наши школьники покорили мировую олимпиаду по ИИ

Московский аэропорт Шереметьево встретил российских школьников, триумфально выступивших на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту в Китае. В копилке сборной — шесть золотых, одна серебряная и одна бронзовая медали, что позволило команде войти в десятку сильнейших в общем зачете.

Читать полностью » Силы ПВО пресекли третью попытку атаки дронов на Москву 09.08.2025 в 15:28

Третий за сутки: как защищают воздушное пространство столицы

Системы противовоздушной обороны вновь предотвратили потенциальную угрозу в столице, уничтожив вражеский беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону Москвы: уже третий за минувшие сутки. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале, отметив оперативную работу экстренных служб на месте падения обломков.

Читать полностью » Губернатор Гладков сообщил о гибели супружеской пары при атаке дрона в Борисовском районе 09.08.2025 в 12:21

Две жизни — один удар: беспилотник ВСУ оборвал семейную историю в секунду

В результате атаки беспилотника в Белгородской области погибли двое мирных жителей.

Читать полностью » Белгородстат: цены на овощи и яйца снизились в начале августа 08.08.2025 в 23:53

Цены падают, а выгода растёт: что скрывают ценники в августе

В Белгородской области отмечается дальнейшее снижение цен на овощи.

Читать полностью » Вячеслав Гладков сообщил о гибели гражданского при ударе FPV-дрона в Валуйском округе 08.08.2025 в 23:39

Дорога домой стала последней: как обычный день превратился в катастрофу

В Белгородской области украинские вооруженные формирования убили мирного жителя Белгородчины.

Читать полностью »

Новости
СЗФО

Два уникальных клада XVII века обнаружены в историческом квартале Пскова
Туризм

Перед поездкой в Катар туристам напомнили об ограничениях на спиртное и правилах этикета
Авто и мото

ГИБДД назвала минимальную безопасную дистанцию между автомобилями
СКФО

Горный курорт "Мамисон" готовится к первому арт-фестивалю
Авто и мото

Дистанционный запуск двигателя зимой приводит к повышенному износу
СФО

Сильные ливни вызвали масштабные подтопления в Красноярском крае
Наука и технологии

Исследование: проказа присутствовала в Америке за 4000 лет до прибытия европейцев
ДФО

Якутские кинотеатры завоёвывают Индию, где оборудовано 10 000 залов по российской технологии
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru