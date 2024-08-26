Дарья Касаткина одержала первую победу над румынкой Жаклин Кристиан

Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над румынкой Жаклин Кристиан в первом раунде Открытого чемпионата США, который проходит на хардовых кортах Нью-Йорка.
Матч завершился со счётом 6:2, 6:4 в пользу Касаткиной, которая является первой ракеткой России и занимает 12-е место в посеве турнира. Игра продолжалась 1 час 17 минут.
Во втором раунде последнего в этом сезоне турнира Большого шлема Касаткина встретится с победительницей матча между американкой Пейтон Стирнс и украинкой Лесей Цуренко.
Фото: commons.wikimedia.orgPeter Menzel( Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)
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