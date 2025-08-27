Экстрадиция или свобода: чем закончится дело Касаткина

История с арестом российского баскетболиста Даниила Касаткина во Франции получила продолжение. Как сообщил его адвокат Фредерик Бело в беседе с ТАСС, американские власти направили официальный запрос на экстрадицию спортсмена.

Когда поступил запрос

"По данным прокуратуры, запрос на экстрадицию от американских властей был получен МИД Франции 19 августа", — уточнил Бело.

Позиция защиты

По словам адвоката, у стороны защиты пока нет на руках этих документов. В связи с этим был подан запрос на немедленное освобождение Касаткина из-под стражи.

Рассмотрение ходатайства назначено на 27 августа.

Что дальше

Дальнейшая судьба спортсмена будет зависеть от решения французских властей, которым предстоит рассматривать требования США и аргументы защиты.