Экстрадиция или свобода: чем закончится дело Касаткина
История с арестом российского баскетболиста Даниила Касаткина во Франции получила продолжение. Как сообщил его адвокат Фредерик Бело в беседе с ТАСС, американские власти направили официальный запрос на экстрадицию спортсмена.
Когда поступил запрос
"По данным прокуратуры, запрос на экстрадицию от американских властей был получен МИД Франции 19 августа", — уточнил Бело.
Позиция защиты
По словам адвоката, у стороны защиты пока нет на руках этих документов. В связи с этим был подан запрос на немедленное освобождение Касаткина из-под стражи.
Рассмотрение ходатайства назначено на 27 августа.
Что дальше
Дальнейшая судьба спортсмена будет зависеть от решения французских властей, которым предстоит рассматривать требования США и аргументы защиты.
