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Картошка
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  • Опубликована сегодня в 7:12

Запечённый картофель по-деревенски: подаём его со сметанно-майонезным соусом с чесночком

Картошка "Деревенский летний вечер": идеальный августовский ужин для всей семьи

Это блюдо из картофеля может быть вкусным и красивым. Запечённый картофель с хрустящей корочкой никого не оставит равнодушным, а соус из майонеза придаёт блюду особый вкус и сочность. Приготовление картофеля быстрое и простое.

Ингредиенты:

  • картофель — 1 кг;
  • подсолнечное масло — 4 ст. л.;
  • паприка — 1 ст. л.;
  • сушёный чеснок — 1/2 ч. л.;
  • прованские травы — 1 ч. л.;
  • соль — 1 щепотка;
  • перец — 1 щепотка;
  • огурцы — 1 шт.;
  • сметана (15%) — 5 ст. л.;
  • майонез — 4 ст. л.

Приготовление

  1. Хорошо промойте картофель щёткой, так как готовить будем его в кожуре.
  2. Нарежьте картофель на 4 части, на продолговатые ломтики.
  3. Смешайте подсолнечное масло и специи, посолите и поперчите по вкусу.
  4. Залейте картофель полученной смесью и хорошо распределите по долькам.
  5. Выложите картофель на противень, застеленный пергаментной бумагой.
  6. Разогрейте духовку до 200 °C и отправьте картофель на противне в духовку на 35-40 минут.
  7. Пока картофель готовится, приготовьте соус. Смешайте майонез, сметану, натёртый на мелкой тёрке свежий огурец, соль, перец и, по желанию, добавьте несколько зубчиков чеснока и зелень.
  8. Хорошо перемешайте соус и оставьте его настояться.
  9. Готовый картофель выложите на блюдо, для красоты можно на листья салата, и посыпьте зеленью. Соус подавайте в соуснике отдельно.

Фото: commons.wikimedia.org/ Luca Hammer (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)

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