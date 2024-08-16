Запечённый картофель по-деревенски: подаём его со сметанно-майонезным соусом с чесночком

Это блюдо из картофеля может быть вкусным и красивым. Запечённый картофель с хрустящей корочкой никого не оставит равнодушным, а соус из майонеза придаёт блюду особый вкус и сочность. Приготовление картофеля быстрое и простое.

Ингредиенты:

картофель — 1 кг;

подсолнечное масло — 4 ст. л.;

паприка — 1 ст. л.;

сушёный чеснок — 1/2 ч. л.;

прованские травы — 1 ч. л.;

соль — 1 щепотка;

перец — 1 щепотка;

огурцы — 1 шт.;

сметана (15%) — 5 ст. л.;

майонез — 4 ст. л.

Приготовление

Хорошо промойте картофель щёткой, так как готовить будем его в кожуре. Нарежьте картофель на 4 части, на продолговатые ломтики. Смешайте подсолнечное масло и специи, посолите и поперчите по вкусу. Залейте картофель полученной смесью и хорошо распределите по долькам. Выложите картофель на противень, застеленный пергаментной бумагой. Разогрейте духовку до 200 °C и отправьте картофель на противне в духовку на 35-40 минут. Пока картофель готовится, приготовьте соус. Смешайте майонез, сметану, натёртый на мелкой тёрке свежий огурец, соль, перец и, по желанию, добавьте несколько зубчиков чеснока и зелень. Хорошо перемешайте соус и оставьте его настояться. Готовый картофель выложите на блюдо, для красоты можно на листья салата, и посыпьте зеленью. Соус подавайте в соуснике отдельно.

Фото: commons.wikimedia.org/ Luca Hammer (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)