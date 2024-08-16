Запечённый картофель по-деревенски: подаём его со сметанно-майонезным соусом с чесночком

Это блюдо из картофеля может быть вкусным и красивым. Запечённый картофель с хрустящей корочкой никого не оставит равнодушным, а соус из майонеза придаёт блюду особый вкус и сочность. Приготовление картофеля быстрое и простое.
Ингредиенты:
- картофель — 1 кг;
- подсолнечное масло — 4 ст. л.;
- паприка — 1 ст. л.;
- сушёный чеснок — 1/2 ч. л.;
- прованские травы — 1 ч. л.;
- соль — 1 щепотка;
- перец — 1 щепотка;
- огурцы — 1 шт.;
- сметана (15%) — 5 ст. л.;
- майонез — 4 ст. л.
Приготовление
- Хорошо промойте картофель щёткой, так как готовить будем его в кожуре.
- Нарежьте картофель на 4 части, на продолговатые ломтики.
- Смешайте подсолнечное масло и специи, посолите и поперчите по вкусу.
- Залейте картофель полученной смесью и хорошо распределите по долькам.
- Выложите картофель на противень, застеленный пергаментной бумагой.
- Разогрейте духовку до 200 °C и отправьте картофель на противне в духовку на 35-40 минут.
- Пока картофель готовится, приготовьте соус. Смешайте майонез, сметану, натёртый на мелкой тёрке свежий огурец, соль, перец и, по желанию, добавьте несколько зубчиков чеснока и зелень.
- Хорошо перемешайте соус и оставьте его настояться.
- Готовый картофель выложите на блюдо, для красоты можно на листья салата, и посыпьте зеленью. Соус подавайте в соуснике отдельно.
Фото: commons.wikimedia.org/ Luca Hammer (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)
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