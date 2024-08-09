Как вкусно запечь картошку: советы по приготовлению

Печеный картофель может быть довольно удивительным по вкусу, если приготовить его правильно.
Запекание
Разогрейте духовку до 180 градусов. Вымойте и очистите картофель, затем нарежьте его небольшими кусочками.
Перемешайте кусочки картофеля с оливковым маслом, солью, перцем и вашими любимыми травами или специями. Выложите картофель в один слой на противень.
Запекайте в духовке 30-40 минут. Переверните их через 20 минут для равномерного приготовления.
Печеные картофельные дольки
Разогрейте духовку до 180 градусов. Картофель нарежьте дольками, оставив кожицу.
В миске смажьте дольки оливковым маслом, чесночным порошком, паприкой, солью и перцем. Выложите дольки на противень в один слой.
Выпекайте около 30-35 минут.
Картофель Хассельбек
Разогрейте духовку до 180 градусов. Разрежьте картофель тонкими ломтиками, не разрезая до конца.
Смешайте растопленное сливочное масло, оливковое масло, измельченный чеснок и зелень на ваш выбор. Смажьте картофель смесью, следя за тем, чтобы она попала между ломтиками. Выпекать 50-60 минут.
Фаршированный печеный картофель
Разогрейте духовку до 180 градусов. Запекайте картофель целиком до готовности. Разрежьте картофель пополам и выньте мякоть. Смешайте мякоть картофеля с сыром, сметаной, зеленым луком, солью и перцем. Наполните полученной смесью и запекайте еще 15-20 минут.
Фото: flickr.com/Vegan Feast Catering (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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