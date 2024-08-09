Картофельный гратен под сырной корочкой: ваши близкие будут в восхищении от этого блюда

Картофельный гратен под сырной корочкой — это изысканное и лёгкое в приготовлении блюдо, которое непременно порадует вас своим вкусом. Процесс приготовления занимает всего лишь час, а результат превзойдёт все ожидания.
Ингредиенты:
- картофель — 4 штуки;
- укроп — 1 пучок;
- моцарелла для пиццы — 100 грамм;
- чеддер — 60 грамм;
- мука — 1 столовая ложка;
- сливочное масло — 20 грамм;
- молоко — 200 миллилитров;
- мускатный орех — 1 щепотка;
- соль и перец — по вкусу.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Почистите картофель и нарежьте его тонкими кружочками.
- Для соуса растопите сливочное масло в сотейнике на среднем огне, добавьте муку и тщательно перемешайте. Постепенно вливайте молоко и готовьте, помешивая, до получения густого соуса. Снимите с огня, добавьте натёртые сыры и измельчённый укроп. Приправьте солью и мускатным орехом.
- Смажьте форму для выпечки маслом.
- Равномерно распределите по дну слой картофеля, затем выложите слой соуса, снова слой картофеля и оставшийся соус.
- Завершите слоем соуса и тёртым сыром.
- Запекайте в разогретой духовке 30-35 минут.
Приятного аппетита!
Фото: commons.wikimedia.org/Ludovic Péron (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
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