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Гратен из картофеля: запекается под аппетитной сырной корочкой
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  • Опубликована сегодня в 3:03

Картофельный гратен под сырной корочкой: ваши близкие будут в восхищении от этого блюда

Гратен из картофеля: запекается под аппетитной сырной корочкой

Картофельный гратен под сырной корочкой — это изысканное и лёгкое в приготовлении блюдо, которое непременно порадует вас своим вкусом. Процесс приготовления занимает всего лишь час, а результат превзойдёт все ожидания.

Ингредиенты:

  • картофель — 4 штуки;
  • укроп — 1 пучок;
  • моцарелла для пиццы — 100 грамм;
  • чеддер — 60 грамм;
  • мука — 1 столовая ложка;
  • сливочное масло — 20 грамм;
  • молоко — 200 миллилитров;
  • мускатный орех — 1 щепотка;
  • соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  2. Почистите картофель и нарежьте его тонкими кружочками.
  3. Для соуса растопите сливочное масло в сотейнике на среднем огне, добавьте муку и тщательно перемешайте. Постепенно вливайте молоко и готовьте, помешивая, до получения густого соуса. Снимите с огня, добавьте натёртые сыры и измельчённый укроп. Приправьте солью и мускатным орехом.
  4. Смажьте форму для выпечки маслом.
  5. Равномерно распределите по дну слой картофеля, затем выложите слой соуса, снова слой картофеля и оставшийся соус.
  6. Завершите слоем соуса и тёртым сыром.
  7. Запекайте в разогретой духовке 30-35 минут.

Приятного аппетита!

Фото: commons.wikimedia.org/Ludovic Péron (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

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