Картофельный гратен под сырной корочкой: ваши близкие будут в восхищении от этого блюда

Гратен из картофеля: запекается под аппетитной сырной корочкой

Картофельный гратен под сырной корочкой — это изысканное и лёгкое в приготовлении блюдо, которое непременно порадует вас своим вкусом. Процесс приготовления занимает всего лишь час, а результат превзойдёт все ожидания.

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