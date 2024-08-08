Картофельное пюре в мгновение ока: открываем хитрость, которую знают лишь избранные

Картофельное пюре пользуется огромной популярностью среди гурманов.

И это неудивительно: блюдо не только вкусное, но и сытное, и прекрасно сочетается с мясом и овощами.

Однако у пюре есть один существенный недостаток: его приготовление часто занимает много времени.

Тем не менее, существует маленькая хитрость, которая может значительно ускорить этот процесс.

Как ускорить приготовление картофельного пюре:

Одним из самых долгих этапов приготовления этого блюда является варка картофеля.

Но процесс можно сделать быстрее. Сначала нужно нарезать очищенный картофель небольшими кусочками, положить их в кастрюлю и залить водой, чтобы она только покрывала картофель (жидкости не должно быть много).

В холодной воде очищенные и нарезанные кусочки должны полежать 5 минут.

Затем кастрюлю ставят на плиту, включают конфорку и добавляют кусочек сливочного масла.

Масло быстро растает и создаст на поверхности жидкости плёнку, благодаря которой картофель сварится очень быстро — возможно, за 8-10 минут.

После этого сваренный картофель следует размять толкушкой, смешать с молоком и дополнительной порцией сливочного масла.

Вот и всё - это максимально быстрый способ приготовления картофельного пюре.

Фото: commons. wikimedia.org/Ashumova Diana (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).