Запекаем молодую картошку прямо в мундире: тонкая кожица отлично впитает приправы и ароматы

Молодой картофель с тонкой кожурой сложно чистить, особенно если клубни маленькие. Поэтому его часто варят в мундире, но ещё вкуснее будет запечь его в духовке. Кожица не помешает впитыванию приправ, делая блюдо особенно ароматным. Добавьте масло в маринад, чтобы специи лучше раскрылись, и оставьте картофель ненадолго помариноваться перед запеканием.

Ингредиенты:

Для основного блюда:

Репчатый лук — 20 г

Чеснок — 2 зубчика (10 г)

Паприка — 2 г

Чёрный перец молотый — 0.5 г

Укроп — 8 г

Соль — 2 г

Рафинированное подсолнечное масло — 1 ст. л. (17 г)

Нерафинированное подсолнечное масло — 1 ст. л. (17 г)

Картофель — 4 шт. (480 г)

Для подачи:

Маринованные корнишоны — 30 г

Укроп по желанию

Маринованные грибы по желанию

Сметана по желанию

Инструкция по приготовлению:

Проколите картофель несколько раз вилкой или деревянной шпажкой. Если клубни крупные или разного размера, разрежьте их на 2-3 части для равномерного запекания. Мелко нарежьте один зубчик чеснока или пропустите его через пресс. Нарежьте лук мелкими кубиками, порубите свежий укроп. Вкусовые качества картофеля можно обогатить, добавив тимьян или розмарин, как свежие, так и сушёные. Репчатый лук можно заменить на красный, зелёный или лук-шалот. Вылейте рафинированное растительное масло в миску. Добавьте паприку, соль и чёрный перец, перемешайте. Включите половину измельчённого чеснока в смесь и снова хорошо перемешайте. Положите картофель в пакет, добавьте туда смесь масла с приправами. Плотно завяжите пакет и потрясите его, чтобы картофель был равномерно покрыт специями. Оставьте мариноваться на 15-20 минут при комнатной температуре в тёмном месте. Разогрейте духовку до 180°C. Переместите маринованный картофель вместе с маринадом в форму для запекания в один слой. Запекайте приблизительно 35-40 минут. Картофель будет готов, когда его легко будет протыкать зубочисткой. В миске соедините оставшийся нарезанный лук, чеснок и укроп. Добавьте нерафинированное подсолнечное масло и тщательно перемешайте. Увеличьте температуру духовки до 200°C и запекайте картофель ещё 10-15 минут, чтобы он слегка подрумянился. Достаньте картофель из духовки и переложите в глубокую миску. Полейте его маслом с луком, чесноком и укропом, перемешайте. Если вы запекали картофель в красивой керамической форме, подавайте его прямо в ней, добавив заправку.

Подавайте готовый картофель с маринованными корнишонами, грибами и сметаной по желанию. Приятного аппетита!

Фото: commons.wikimedia.org/Vegan Feast Catering (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)