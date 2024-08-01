Как в ресторане: рецепт картофеля по-деревенски

Представляем вашему вниманию рецепт картофеля по-деревенски. Блюдо можно употреблять в пищу как в качестве перекуса, так и гарнира. Рассказываем, как приготовить этот вкусный картофель.
Ингредиенты:
- Картофель — 6 шт.
- Рафинированное подсолнечное масло — 30 г
- Куркума — 0,5 ч.л.
- Соль — 1 ч.л.
- Чёрный молотый перец — 0,5 ч.л.
Приготовление:
- Если картофель старый, то очистить его от кожуры. Молодой — не надо.
- Нарезать картофель дольками.
- В миске смешать соль, чёрный перец, куркуму и подсолнечное масло.
- Переложить картофель в ёмкость и полить его смесью специй. В результате каждая долька должна быть обмазана со всех сторон. Оставить на 15 минут.
- Выложить дольки на пергамент кожурой вниз и отправить в предвартельно разогретую до 180 градусов духовку. Запекать в течение 30 минут. Картофель готов! При подаче можно украсить блюдо зеленью.
Фото: freepik.com/stockking
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