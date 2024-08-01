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Рецепт картофеля по-деревенски — получится как в ресторане
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Как в ресторане: рецепт картофеля по-деревенски

Рецепт картофеля по-деревенски — получится как в ресторане

Представляем вашему вниманию рецепт картофеля по-деревенски. Блюдо можно употреблять в пищу как в качестве перекуса, так и гарнира. Рассказываем, как приготовить этот вкусный картофель.

Ингредиенты:

  • Картофель — 6 шт.
  • Рафинированное подсолнечное масло — 30 г
  • Куркума — 0,5 ч.л.
  • Соль — 1 ч.л.
  • Чёрный молотый перец — 0,5 ч.л.

Приготовление:

  1. Если картофель старый, то очистить его от кожуры. Молодой — не надо.
  2. Нарезать картофель дольками.
  3. В миске смешать соль, чёрный перец, куркуму и подсолнечное масло.
  4. Переложить картофель в ёмкость и полить его смесью специй. В результате каждая долька должна быть обмазана со всех сторон. Оставить на 15 минут.
  5. Выложить дольки на пергамент кожурой вниз и отправить в предвартельно разогретую до 180 градусов духовку. Запекать в течение 30 минут. Картофель готов! При подаче можно украсить блюдо зеленью.

Фото: freepik.com/stockking

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