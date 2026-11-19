Картошка не развалилась, мясо осталось сочным: у простого ужина в духовке есть своя хитрость
Приготовление в рукаве — это всегда поиск баланса между тем, чтобы продукт сохранил свою структуру, и тем, чтобы он стал максимально мягким за счет собственного сока. В этом рецепте свинина с картофелем объединяются в замкнутом пространстве, где мясо отдает жир и аромат овощам, создавая плотную, насыщенную среду.
Ингредиенты и процесс
- Свинина — 700 г
- Картофель — 1 кг
- Лук репчатый — 2 шт.
- Морковь — 2 шт.
- Чеснок — 3 зубчика
- Растительное масло — 3 ст. л.
- Соль, перец, паприка — по вкусу
- Мясо нарезать средними кусочками, посолить, поперчить, добавить паприку и дать настояться.
- Картофель очистить и нарезать крупными дольками, чтобы он не превратился в кашу при длительном томлении.
- Морковь нарезать кружочками, лук — полукольцами.
- Чеснок измельчить и смешать с растительным маслом.
- Сложить все ингредиенты в рукав для запекания, равномерно распределить и завязать концы.
- Сделать в верхней части рукава несколько проколов иголкой для выхода лишнего пара.
- Запекать в духовке при 180°C примерно 1,5 часа.
В результате получается блюдо с четким разделением ролей: мясо сохраняет сочность, а картофель пропитывается мясным соком, оставаясь при этом цельным. Интересно, что такая база позволяет поэкспериментировать с травами: если добавить в маринад веточку розмарина или тимьяна, характер блюда сместится в сторону более лесного, терпкого аромата, что хорошо сбалансирует общую жирность свинины.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru