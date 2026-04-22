Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Урожай картофеля в земле
© NewsInfo by Ирина Сереброва is licensed under public domain
Главная / Садоводство
Ирина Малова Опубликована сегодня в 12:58

Картофель перед посадкой легко испортить одной привычкой: все зависит от сорта

Удаление ростков с клубней картофеля может снизить урожайность, но все зависит от сорта, пояснил доктор сельскохозяйственных наук, профессор Сергей Жевора. О том, когда ростки перед посадкой стоит оставлять, а когда их удаление не влияет на результат, специалист рассказал NewsInfo.

Ранее издание "АиФ-Москва" сообщило, что по словам агронома Павла Лагуты, если ростки на клубнях вытянулись до пяти сантиметров и более, тонкие и слабые, то их лучше аккуратно удалить.

Жевора пояснил, что универсального правила для всех сортов картофеля здесь нет. По его словам, реакция клубней на удаление ростков напрямую связана с сортовыми особенностями.

"Некоторые сорта, если обломать ростки, дают другие, но более слабые, а у других сортов, наоборот, это даже не влияет на урожайность. Могу привести пример: если у сорта "Невский" обломать ростки, то дальше у него снижается урожайность", — отметил эксперт.

Он добавил, что у части сортов удаление ростков не сказывается на урожайности, а у других приводит к более позднему формированию урожая и уменьшению числа стеблей. Именно поэтому перед посадкой дачникам стоит учитывать особенности своего сорта, а не ориентироваться на одно общее правило.

"Одни не реагируют на удаление ростков, а другие сильно реагируют. Сорта и реакция связаны со снижением урожайности. Меньше стеблей образуется, позже урожай формируется, все от сортовых особенностей", — пояснил ученый.

Также эксперт рассказал, что при посадке клубень обычно кладут в углубление ростками вверх, хотя принципиального значения положение не имеет. По его словам, ростки все равно будут тянуться к поверхности земли вне зависимости от того, каким боком уложен клубень.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet