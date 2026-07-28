Ботву картофеля скашивают не просто так: почему это особенно важно для поздних сортов

Скашивание ботвы помогает позднеспелому картофелю завершить рост и сформировать более плотную кожуру, отметил агроном, руководитель питомника декоративных растений Владимир Викулов. О пользе и ограничениях этого приема специалист рассказал в беседе с NewsInfo.

Ранее сообщалось, что картофельную ботву следует убирать примерно за две недели до сбора урожая, чтобы клубни получили больше питательных веществ. При небольших посадках стебли лучше срезать секатором, оставляя пеньки высотой 15-20 сантиметров.

Удаление ботвы перед уборкой урожая имеет практический смысл прежде всего для среднеспелых и позднеспелых сортов картофеля. По словам Викулова, после скашивания надземной части клубни прекращают активный рост и переходят к созреванию, благодаря чему становятся устойчивее к повреждениям при сборе.

"Определенный смысл в этом есть, особенно это касается поздних спелых сортов. Удаление ботвы заканчивает рост клубней, они начинают активнее созревать, особенно поверхностные слои, более устойчивыми к механическим повреждениям становятся", — пояснил Викулов.

Скашивание и последующая уборка ботвы также могут уменьшить риск попадания фитофторы на клубни, если заболевание находится на начальной стадии, говорит агроном.