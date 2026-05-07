Урожай картофеля
Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:29

Ранний картофель из Краснодара и Астрахани уже дозревает: импорт может быстро потерять позиции

Покупатели вряд ли пострадают от появления на полках крупных торговых сетей импортного картофеля, потому что речь идет о раннем молодом продукте, а не о всесезонном картофеле, отметил доктор сельскохозяйственных наук, профессор Сергей Жевора. Почему весной ретейлеры предпочитают произведенный в других странах картофель отечественному, он объяснил в комментарии NewsInfo.

Ранее издание "Комсомольская правда" сообщило, что по данным аграриев из Новгородской и Владимирской областей, с марта-апреля 2026 года ретейлеры начали активно переходить на поставки свежих овощей из Египта, Азербайджана и других стран. В результате российские хозяйства столкнулись с резким снижением спроса на свою продукцию.

Жевора пояснил, что весной импортный картофель в сетях чаще представляет собой ранний молодой продукт. По его словам, его нельзя напрямую сравнивать с урожаем, который был выкопан осенью и затем хранился несколько месяцев.

"Это молодой картофель. Нужно различать молодой картофель, который не накопил еще должного количества сухого вещества и картофель, который был выращен в течение длительного периода вегетации, сформировал определенные вкусовые качества. Выбор за потребителем. Или покупать картофель молодой, или тот, который хранился предыдущие месяцы", — пояснил эксперт.

Специалист отметил, что проблема с реализацией остатков урожая не является чрезвычайной. Часть производителей сознательно откладывает продажи до мая-июня, рассчитывая на более высокую цену, но такая стратегия всегда связана с риском.

При этом Жевора подчеркнул, что в ближайшие недели на рынок выйдет российский ранний картофель.

"Буквально через недели три-четыре на рынок пойдет наш отечественный ранний картофель из Краснодарского края и Астрахани. Он полностью заместит импортный картофель. Это уже традиционная ситуация, есть выбор", — заключил профессор.

По словам специалиста, итоговый выбор остается за покупателем: можно приобрести молодой картофель или остановиться на клубнях, которые хранились с осени.

