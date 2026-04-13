Обычный картофель становится опасным: достаточно одной детали, чтобы его выбросить

Прошлогодний картофель может накапливать токсичный солонин и вызывать отравление, предупредила врач-диетолог Анжелика Дюваль. О рисках употребления старого картофеля она рассказала в беседе с NewsInfo.

При длительном хранении в картофеле увеличивается концентрация солонина — вещества, способного вызвать интоксикацию организма, предупредила диетолог. Особенно опасны зеленые участки и проростки, где содержание токсина может возрастать в разы.

"Чем дольше лежит картофель, тем больше в нем накапливается такое токсическое вещество, как солонин. Это гликалкалоид, он в больших концентрациях вызывает пищевое отравление. Особенно можем это увидеть, если видим зеленые части на картофеле. Когда урожай только собирают, его самое минимальное количество. Чем дольше картошка лежит, хранится, тем больше возрастает концентрация", — отметила Дюваль.

Она также отметила, что старый картофель теряет полезные свойства, в частности витамин C, и может накапливать вредные вещества, включая нитраты и тяжелые металлы. Кроме того, продукт часто поражается грибками, которые не всегда видны внешне.

"Если заметили темные пятна, в сморщенных местах гниение, то не стоит отрезать это от картошки и оставлять на первый взгляд здоровую часть. Если на поверхности уже образовалась плесень или грибковая инфекция, все это внутри картошки может быть невидимо глазу. Такой картофель сразу же выбрасывают. На нем может быть и фитофтороз, и парша, и другие различные микротоксины, которые вместе с бактериями могут вызывать очень серьезное отравление", — предостерегла эксперт.

Она рекомендовала не употреблять старый картофель с признаками порчи и по возможности делать перерыв в его употреблении до появления нового урожая.