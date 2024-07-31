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Прощание с главой политбюро группировки ХАМАС Исмаилом Ханией пройдёт в Тегеране
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Прощание с главой политбюро группировки ХАМАС Исмаилом Ханией пройдёт в Тегеране

В иранской столице планируется проведение траурной церемонии в память о погибшем руководителе политического крыла ХАМАС Исмаиле Хание. Об этом сообщило информационное агентство "Тасним" в среду.

Согласно информации агентства, мероприятие, вероятнее всего, состоится 1 августа. Ближневосточные медиа-источники также передают, что после церемонии тело покойного будет транспортировано в столицу Катара. Предполагается, что похороны Хании пройдут в Дохе 2 августа, в пятницу.

Трагический инцидент произошел ранним утром среды в Тегеране, где днем ранее состоялась инаугурация нового президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Представители ХАМАС возложили ответственность за это нападение на израильскую сторону.

Это событие вызвало значительный резонанс в международном сообществе и может привести к дальнейшему обострению ситуации на Ближнем Востоке. Смерть такого влиятельного лидера, как Исмаил Хания, несомненно, окажет существенное влияние на расстановку сил в регионе и может повлечь за собой серьезные политические последствия.

Фото: From Wikimedia Commons/ khamenei.ir (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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