Посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге заявила, что направила в ЦБ своего государства просьбу заново рассмотреть возможность работы карты "Мир". Ранее центробанк заявил, что не может разрешить использование российской системы платежа в стране из-за санкций США.

"Переговоры об использовании карт "Мир" идут. Я отправила просьбу об этом в центральный банк Шри-Ланки. Сейчас идет обсуждение этого вопроса"

Стоит напомнить, что туристы, которые решили посетить остров, могут получить местную карту VISA по специальной программе Национального инвестиционно-промышленного банка и банка People's bank. Для этого необходимо завести аккаунт в одной из указанных организаций и по прибытии на остров оформить карту.