Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 07.02.2023 : 70,5991
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 07.02.2023 : 76,0347
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 9:01

Посол Шри-Ланки Лиянаге: "Переговоры об использовании российских карт "Мир" идут"

Посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге заявила, что направила в ЦБ своего государства просьбу заново рассмотреть возможность работы карты "Мир". Ранее центробанк заявил, что не может разрешить использование российской системы платежа в стране из-за санкций США.

"Переговоры об использовании карт "Мир" идут. Я отправила просьбу об этом в центральный банк Шри-Ланки. Сейчас идет обсуждение этого вопроса"

Стоит напомнить, что туристы, которые решили посетить остров, могут получить местную карту VISA по специальной программе Национального инвестиционно-промышленного банка и банка People's bank. Для этого необходимо завести аккаунт в одной из указанных организаций и по прибытии на остров оформить карту.

"Всего в рамках этого сотрудничества выпущено более 1 тысячи пластиковых карт в People's Bank для россиян", — добавила посол.

Мир

Страны Балтии и Финляндии отказались от российских нефтепродуктов

В Латвии, Литве, Эстонии и Финляндии с 6 февраля начинает действовать запрет на ввоз нефтепродуктов из России, в том числе запрещено провозить их в канистрах

Читать полностью

В Запорожье стабилизировалась линия фронта

Российские войска в январе освободили девять населенных пунктов и закрепились на новых позициях.

Читать полностью

Общество

"Это возмутительно" - аналитик о решении Бельского запретить символику СВО

Публицист, аналитик, декан факультета медиакоммуникаций МГИК Юрий Кот считает возмутительной историю с запретом Z-символики в петербургском Заксобрании спикером парламента Александром Бельским.

Читать полностью
Командир Безлер не исключил присвоение Стрелковым 300 тысяч долларов, предназначенных для ополченцев Донбасса

Командир Безлер не исключил присвоение Стрелковым 300 тысяч долларов, предназначенных для ополченцев Донбасса

Командир ополчения Донбасса Игорь "Бес" Безлер рассказал о деятельности экс-министра об﻿ороны ДНР Игоря Стрелкова. Он отметил, из его рук пропали порядка 300 тысяч долларов.

Читать полностью

Новости