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  • Опубликована сегодня в 8:18

В Госдуме предложили ввести "Пушкинскую карту" для учителей Москвы

Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил Минкульту ввести "Пушкинскую карту" для учителей Москвы.

"Считаю, что учителям, которые сопровождают детей в музеи или театры или другие учреждения культуры, нужно обеспечить бесплатный вход. Преподаватель не должен во время экскурсии с классом ожидать школьников на улице или же приобретать билет за свой счет", — сообщил депутат.

По его словам, "Пушкинская карта" хорошо зарекомендовала себя как эффективная программа культурного просвещения молодежи.

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