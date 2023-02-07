Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил Минкульту ввести "Пушкинскую карту" для учителей Москвы.

"Считаю, что учителям, которые сопровождают детей в музеи или театры или другие учреждения культуры, нужно обеспечить бесплатный вход. Преподаватель не должен во время экскурсии с классом ожидать школьников на улице или же приобретать билет за свой счет", — сообщил депутат.