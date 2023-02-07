Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил Минкульту ввести "Пушкинскую карту" для учителей Москвы.
"Считаю, что учителям, которые сопровождают детей в музеи или театры или другие учреждения культуры, нужно обеспечить бесплатный вход. Преподаватель не должен во время экскурсии с классом ожидать школьников на улице или же приобретать билет за свой счет", — сообщил депутат.
По его словам, "Пушкинская карта" хорошо зарекомендовала себя как эффективная программа культурного просвещения молодежи.
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