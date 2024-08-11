Четвером подростков в Москве попали в ДТП на каршеринге, один из них погиб

В Москве на юго-западе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один подросток скончался, а еще трое получили травмы и были доставлены в больницу, как сообщает прокуратура города.
Инцидент произошел на улице Южнобутовской, где водитель, используя аккаунт другого лица, взял автомобиль в аренду через каршеринг. По предварительной информации, он потерял управление и столкнулся с жилым зданием.
В результате аварии на месте происшествия погиб один из пассажиров, рожденный в 2009 году. Трое других несовершеннолетних пассажиров, включая рожденных в 2008 и 2011 годах, были госпитализированы для оказания медицинской помощи.
Органы сообщают, что водитель после столкновения скрылся с места происшествия, и, вероятно, он также не достиг совершеннолетия.
Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела за нарушение правил дорожного движения, которое привело к смертельному исходу, согласно статье 264 части 4 Уголовного кодекса РФ.
Фото: Телеграм-канал Прокуратуры Москвы
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