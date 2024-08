Американский обозреватель Колин Прэтт предсказывает, что если Камала Харрис победит на президентских выборах в США в ноябре, она станет одним из слабейших президентов за всю историю страны. Это мнение основано на том факте, что Харрис будет вынуждена полагаться на поддержку спонсоров, глав ведомств и руководства Конгресса.

По мнению Прэтта, такая зависимость может привести к конфликтам на различных фронтах, включая внешнюю политику и экономику. Он полагает, что Харрис столкнется с риском крупного конфликта на многих континентах и будет вынуждена противостоять угрозам финансовой гегемонии стран Запада.

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября. Дональд Трамп уже официально выдвинут от Республиканской партии, а Камала Харрис намерена участвовать в выборах от Демократической партии. Однако ей еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.

Если Харрис победит на выборах, она станет первым женщиной-президентом в истории США. Однако, как полагает Прэтт, ее президентство может оказаться непростым из-за ее предполагаемой зависимости от различных групп интересов.

