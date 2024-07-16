На мероприятии Heritage Foundation американский журналист Такер Карлсон высказал мнение о задачах, которые стоят перед кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, который выдвинул Джей Ди Вэнса в качестве своего вице-президента, особенно в контексте потенциальной угрозы начала ядерной войны.
Он отметил, что "предотвращение ядерной войны, которое будет задачей номер один, подвластно только Трампу и Джей Ди Вэнсу". Карлсон также подчеркнул, что по его мнению другие кандидаты на должность вице-президента могли бы привести к началу ядерной катастрофы.
Кроме того, он указал на глубокий раскол в американском обществе в настоящее время.
Фото:flickr.com/Gage Skidmore(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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