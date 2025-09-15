Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 12:56

Землю окружает больше спутников, чем мы думали: учёные добавили восьмого в список

Карлос де ла Фуэнте Маркос: новые квазилуны помогают изучать гравитацию планет

Маленькие небесные тела, такие как астероиды и кометы, играют роль своеобразных "вестников" прошлого нашей планеты и всей Солнечной системы. Каждый раз, когда учёным удаётся зафиксировать новый объект рядом с Землёй, это становится поводом для пересмотра привычных взглядов на динамику космоса.

Что такое квазилуна

Квазилуны — редкий класс околоземных астероидов, которые создают иллюзию вращения вокруг нашей планеты. На самом деле они следуют по собственной орбите вокруг Солнца, но на протяжении определённого времени их траектория синхронизируется с движением Земли.

"Они похожи на гравитационный маяк", — пояснили специалисты из Планетарного общества.

Такие объекты могут оставаться вблизи Земли многие десятилетия, а затем уходить в иные области Солнечной системы.

Новая находка — астероид 2025 PN7

В начале этого года гавайский телескоп обнаружил небесное тело, получившее обозначение 2025 PN7. Этот астероид потенциально может считаться новой "квазилуной" Земли.

По мнению Карлоса де ла Фуэнте Маркоса, профессора Мадридского университета Комплутенсе, такие объекты "полны неожиданностей" и способны пролить свет на механизмы гравитационного взаимодействия планет и малых тел.

На данный момент известно семь квазиспутников, сопровождающих Землю. Если статус PN7 подтвердится, он станет восьмым в списке.

Самый маленький спутник среди себе подобных

Размер 2025 PN7 — всего около 19 метров. Для сравнения: челябинский метеор, взорвавшийся в 2013 году, был чуть крупнее. Астероид отличается высокой слабой яркостью — 26-я звездная величина. Это значит, что его можно увидеть лишь через мощные телескопы, так как даже самые тусклые звёзды, различимые невооружённым глазом, имеют величину не выше 6.

Небольшие размеры и неустойчивость орбиты делают PN7 самым "хрупким" и трудноловимым объектом среди земных квазиспутников.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Расширяет знания о динамике околоземных тел Сложность наблюдения из-за тусклости
Возможность изучить раннюю историю Солнечной системы Орбита нестабильна, объект может покинуть окрестности Земли
Подтверждает наличие новых классов "спутников" Размер слишком мал для практического использования

Сравнение квазиспутников

Объект Размер Срок нахождения рядом с Землёй Особенности
3753 Cruithne ~5 км сотни лет Наиболее известная квазилуна
2016 HO3 ~40-100 м десятилетия "Постоянный спутник" Земли
2025 PN7 ~19 м вероятно, десятилетия Самый маленький и неустойчивый

Советы шаг за шагом: как наблюдать такие объекты

  1. Использовать профессиональные телескопы с апертурой от 2 метров.
  2. Следить за публикациями Международного астрономического союза (IAU), где публикуются данные об эфемеридах.
  3. Пользоваться специализированным ПО (например, Stellarium или SkySafari) для расчёта положения объекта.
  4. Следить за астрономическими новостями, чтобы не пропустить периоды наибольшей видимости.

Мифы и правда

  • Миф: квазилуны вращаются вокруг Земли так же, как Луна.
  • Правда: они вращаются вокруг Солнца, лишь временно синхронизируясь с нашей планетой.
  • Миф: такие астероиды опасны и могут упасть на Землю.
  • Правда: их орбиты в данный момент стабильны и угрозы столкновения нет.
  • Миф: квазилуны можно увидеть в бинокль.
  • Правда: большинство слишком тусклые и доступны лишь через крупные телескопы.

FAQ

Сколько квазилун известно сегодня?
На данный момент подтверждено семь объектов, потенциально PN7 станет восьмым.

Можно ли использовать квазилуны для миссий?
Из-за малых размеров и нестабильных орбит они пока не представляют практического интереса.

Чем они отличаются от обычных спутников?
Обычные спутники вращаются вокруг планеты, а квазилуны движутся вокруг Солнца.

Исторический контекст

Первые исследования необычных спутников начались в 1980-х годах, когда был открыт объект 3753 Cruithne. В дальнейшем были обнаружены и другие тела с похожим поведением. Каждый новый квазиспутник давал астрономам возможность уточнить модели движения тел в сложной системе "Земля — Луна — Солнце".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: путать квазилуну с обычным спутником.
  • Последствие: неверные представления о механике движения.
  • Альтернатива: изучать орбиты через научные публикации и симуляции.

А что если…

Если бы PN7 оказался больше, его можно было бы рассматривать как кандидата для будущих космических миссий — например, для добычи полезных ископаемых или создания научной базы. Но его крошечные размеры делают это невозможным.

Интересные факты:

  1. Некоторые квазилуны могут "сопровождать" Землю сотни лет.
  2. Самая крупная из них, Cruithne, имеет диаметр около 5 километров.
  3. Орбиты квазилун нестабильны, и со временем они покидают окрестности нашей планеты.

