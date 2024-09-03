Камилла: Карл III чувствует себя хорошо и продолжает лечение

Супруга короля Карла III, королева Камилла, поделилась обновленной информацией о состоянии здоровья монарха, который проходит лечение от рака. Она сообщила, что король чувствует себя значительно лучше и продолжает активно бороться с болезнью.
Во время открытия онкологического центра в городе Бат Камилла заверила присутствующих в том, что ее супруг находится в хорошем настроении и с оптимизмом смотрит в будущее.
Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что некоторые сотрудники Букингемского дворца и королева Камилла обеспокоены плотным графиком короля, который может негативно повлиять на процесс его лечения. По словам источников, король заметно похудел и постарел за последнее время, что вызывает беспокойство.
В феврале этого года Букингемский дворец официально подтвердил, что у Карла III был диагностирован рак, однако не уточнил, какой именно орган был затронут. Король начал курс лечения и временно отложил публичные мероприятия по рекомендации врачей.
Несмотря на это, в конце апреля король вернулся к выполнению своих общественных обязанностей, что свидетельствует об улучшении его состояния здоровья. Королева Камилла подчеркнула, что ее супруг сохраняет позитивный настрой и продолжает бороться с болезнью.
Фото: commons. wikimedia.org/Ilovetheeu (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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