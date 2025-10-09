Семья против офиса: как не потерять себя в битве за успех
Проблемы с психикой или здоровьем показывают, что баланс между карьерным развитием и семей жизнью нарушен. Почему это происходит и как не допустить подобной ситуации в беседе с NewsInfo рассказала психоаналитик, кандидат социологических наук, директор психологического центра "Личность" Людмила Полянова.
Полянова подчеркивает, что постоянное стремление к карьерным достижениям часто приводит к внутреннему перекосу, когда человек перестает уделять внимание близким и собственным потребностям.
"Слышат какие-то сначала намёки, потом недовольство, а потом возникают конфликты с ближайшим окружением — с партнером, детьми. Если есть эти звоночки, человеку надо задуматься, что происходит", — посоветовала Полянова.
Эксперт добавила, что тревожные сигналы могут проявляться не только в отношениях, но и в самочувствии.
"Если человек понимает, что у него происходят какие-то проблемы с психикой или здоровьем, нарушается сон, начинаются болезни, психосоматика, надо задуматься, что вызывает такую ситуацию", — говорит специалист.
По словам эксперта, ключ к гармонии заключается в умении чувствовать собственные границы и распределять энергию так, чтобы работа не поглощала всю жизнь.
"В психоанализе есть такое понятие, как экономическая составляющая. Это не значит, что каждому человеку 50 процентов надо уделять работе, 30 процентов спорту, 20 процентов отдыху. Эта пропорция у людей разная. Важно, чтобы это было комфортно для самого человека. Если баланс сохраняется, тогда человек способен выдерживать составляющие карьеры и личной жизни. Надо быть внимательным к себе и к окружению, другого не дано", — подытожила психоаналитик.
