Семья против офиса: как не потерять себя в битве за успех

Проблемы с психикой или здоровьем показывают, что баланс между карьерным развитием и семей жизнью нарушен. Почему это происходит и как не допустить подобной ситуации в беседе с NewsInfo рассказала психоаналитик, кандидат социологических наук, директор психологического центра "Личность" Людмила Полянова.

Полянова подчеркивает, что постоянное стремление к карьерным достижениям часто приводит к внутреннему перекосу, когда человек перестает уделять внимание близким и собственным потребностям.

"Слышат какие-то сначала намёки, потом недовольство, а потом возникают конфликты с ближайшим окружением — с партнером, детьми. Если есть эти звоночки, человеку надо задуматься, что происходит", — посоветовала Полянова.

Эксперт добавила, что тревожные сигналы могут проявляться не только в отношениях, но и в самочувствии.

"Если человек понимает, что у него происходят какие-то проблемы с психикой или здоровьем, нарушается сон, начинаются болезни, психосоматика, надо задуматься, что вызывает такую ситуацию", — говорит специалист.

По словам эксперта, ключ к гармонии заключается в умении чувствовать собственные границы и распределять энергию так, чтобы работа не поглощала всю жизнь.